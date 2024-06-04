Военнослужащий ВСУ Иван Секач: в Авдеевке российские оккупанты сменили тактику, но мясорубка продолжается

Нарукавный патч 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени генерала-хорунжего Марко Безручко. Шеврон означает наследственность продолжения казацких традиций в украинском войске. Фото: Страница 110-й бригады в Facebook

- Какое вооружение по вашим позициям применяют россияне?

- Шахеды не наблюдаю, ракеты тоже не используют, потому что это оружие дальнего действия. Этим бить по ближней линии фронта нет смысла, у них для этого есть другие инструменты. У них достаточное количество артиллерии, и кратно большее количество снарядов, так же они используют авиацию. Конечно, корректируемые авиационные бомбы, в них большая проблема.

- Как с ними бороться?

- В данный момент - никак. У механизированных бригад нет таких технических способов, чтобы бороться с авиацией, которая работает на высоте 15-20 километров.

- Глубже закапываться?

- Нет, не помогает. Полтонны взрывчатки уничтожает все на большую глубину, поэтому даже самые подготовленные позиции разносятся в пух и прах. Сейчас нам помогает «зеленка», когда противник не знает, где именно мы находимся, чтобы точно попасть в позицию. Надо хорошо прятаться.

- Западное вооружение поступает к вам? И что именно, и в каких количествах?

- В нашей бригаде я еще не наблюдал западную технику, хотя очень бы хотелось. Все меньше и меньше снарядов советского производства. В большинстве случаев, это снаряды разношерстного производства, что также усложняет работу для артиллерии. Потому что каждый снаряд разного производителя по-разному летит. Это увеличивает расход снарядов.

Военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени генерала-хорунжего Марко Безручко, за спиной которого расположен портрет гетмана казацкой Украины Богдана Хмельницкого. Фото: Страница 110-й бригады в Facebook