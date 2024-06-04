Невзирая на то, что горячая фаза боев за Авдеевку закончилась отходом ВСУ из города, ожесточенные бои в этой местности не прекращаются ни на день. Российская армия все так же пытается давить на украинские силы, чтобы оккупировать как можно больше территории украинского Донбасса. О том, что именно сейчас происходит в Донбассе, какую тактику российские войска выбрали сейчас и почему, в «Украинской студии» Rus.Postimees рассказал Иван Секач, военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени генерала-хорунжего Марко Безручко.
Военнослужащий ВСУ Иван Секач: в Авдеевке российские оккупанты сменили тактику, но мясорубка продолжается
Если зимой у ВСУ был снарядный голод, то в данный момент ВСУ все чаще перенимают инициативу, проводя контратаки, и даже занимая ранее оставленные позиции. Все говорит о том, что военная обстановка находится на стадии развития.
Выдержки из беседы:
- Иван, расскажите, что сейчас происходит в районе Авдеевки, в зоне ответственности вашей бригады?
- Наша бригада месяц назад зашла на это направление. За этот месяц очень тяжело было, честно говоря, потому что бригада с ходу вступала в бой. Было много работы по организации деятельности бригады. Но за это время уже более или менее пристрелялась артиллерия, есть понимание линии фронта, связь наладилась. Поэтому в данный момент ситуацию можно назвать более или менее контролируемой, или стабильной.
- Кстати, о связи: приходят сообщения с фронтов о том, что стали хуже работать старлинки. Присутствует ли у вас, в вашем подразделении, на вашей линии фронта такая проблема?
- Не буду говорить, когда это было, но мы наблюдали такие ситуации, что пропадала связь по спутникам, но ненадолго, и неизвестно, с чем именно это связано.
- Я слышал, что российские войска в последние пару месяцев кардинально сменили тактику наступления, или даже можно сказать, давления на передовые позиции ВСУ. В чем это выражается?
- Стало меньше мясных штурмов, массовых наступлений. Противник использует тактику малых групп. Приблизительно группы по 5-6 человек, 5-6 групп одновременно идут в наступление, и как только уничтожается одна группа, за ней тут же идет следующая.
И это происходит постоянно, штурмовые действия противника идут в любое время суток. И в сутки наша бригада уничтожает около сотни солдат противника убитыми, и вдвое больше ранеными. Происходит большая мясорубка, где перемалываются люди. Своей тактикой они хотят рассредоточить действия нашей артиллерии. Усложняется работа нашей аэроразведки, потому что есть большое количество зелени.
- А какие есть предположения, чем может быть вызвано изменение тактики противника?
- С людьми, я думаю, у них проблем нет. Ну и думаю, что стрелять по большим скоплениям людей проще, чем по малым группам. Поэтому артиллерия работает постоянно, пытается их уничтожить. Также они меньше стали использовать технику, но, опять же, не могу объяснить, почему так произошло.
То ли она у них заканчивается, то ли они накапливают ее где-то. Наблюдаем старую технику, попадаются танки Т-62. Но мы адаптируемся, пробуем работать с тем, что есть, другого варианта у нас нет.
- Я слышал, что россияне сейчас применяют тактику быстрого заезда на какой-то технике в зону боевых действий, потом пехота молниеносно рассредотачивается в посадках и неровностях рельефа, и уже оттуда ведут огонь. Что-то подобное наблюдается?
- Да, это так. Но, опять же, техники стало меньше за счет того, что территория очень сильно заминирована. Но если им удается прорваться, то да, они нагружают как можно больше людей на разные машины, заезжают на бронетехнике.
- Какое вооружение по вашим позициям применяют россияне?
- Шахеды не наблюдаю, ракеты тоже не используют, потому что это оружие дальнего действия. Этим бить по ближней линии фронта нет смысла, у них для этого есть другие инструменты. У них достаточное количество артиллерии, и кратно большее количество снарядов, так же они используют авиацию. Конечно, корректируемые авиационные бомбы, в них большая проблема.
- Как с ними бороться?
- В данный момент - никак. У механизированных бригад нет таких технических способов, чтобы бороться с авиацией, которая работает на высоте 15-20 километров.
- Глубже закапываться?
- Нет, не помогает. Полтонны взрывчатки уничтожает все на большую глубину, поэтому даже самые подготовленные позиции разносятся в пух и прах. Сейчас нам помогает «зеленка», когда противник не знает, где именно мы находимся, чтобы точно попасть в позицию. Надо хорошо прятаться.
- Западное вооружение поступает к вам? И что именно, и в каких количествах?
- В нашей бригаде я еще не наблюдал западную технику, хотя очень бы хотелось. Все меньше и меньше снарядов советского производства. В большинстве случаев, это снаряды разношерстного производства, что также усложняет работу для артиллерии. Потому что каждый снаряд разного производителя по-разному летит. Это увеличивает расход снарядов.
Есть сложности в пристрелке. Снарядов, по сравнению с зимой, стало больше, конечно, но говорить, что этого достаточно, нельзя. Чтобы уничтожить одну группу противника, необходимо 15-20 снарядов или мин. Так можно подсчитать, сколько необходимо снарядов, чтобы остановить наступление. Плюс, снаряды используются еще и по стационарным целям, артиллерии противника, по упреждающим действиям, когда противник только собирается что-то предпринять.
- То есть, снарядного голода нет, но определенный дефицит присутствует?
- Основная задача у нас - не допустить врага к нашей пехоте, поэтому работы у артиллеристов много, и поэтому нужны снаряды.
- Ну и за самими артиллеристами также противник ведет охоту, ведь так?
- Да, и здесь большая доля профессиональности должна присутствовать. Потому что стоять на одном месте нельзя. Буквально десять минут - и противник тебя вычисляет, начинает по тебе работать. Поэтому, выехали, отработали, спрятались. Есть, конечно, стационарная артиллерия, но это в основном дальнобойная, которую сложно достать.
- Иван, а как ваша бригада меняет тактику, как происходит процесс роста?
- Конечно, это опыт боевых действий, хотя противник также дурака не валяет, учится, набирается опыта. Например, чтобы твою позицию не вскрыли, пацаны делают ложные позиции, чтобы казалось, что там есть какая-то деятельность, вокруг много снарядов.
То есть, военная смекалка и опыт приходят естественным способом. Потому что когда противник применяет что-то одно, то мы начинаем придумывать что-то другое. Если зимой большая часть работы держалась на ударных дронах-камикадзе, то сейчас противник наваривает уже «мангалы», металлические конструкции над башнями танков или иной бронетехники, чтобы обезопасить технику от ударов дронами или «джавелинами», и дроны не так эффективны. Сейчас нужно большее мастерство пилотов, чтобы уничтожить бронетехнику.
Пока у них пехоты много, они не очень задумываются по поводу потерь, как только у них становится чего-то меньше, то и они начинают немного думать. Естественный, эволюционный процесс.
- А когда это началось, когда противник начал «думать», как вы выражаетесь? Может быть, после штурма Авдеевки?
- Мы вышли из Авдеевки зимой, и там все еще применялись массовые мясные штурмы. Плюс, противник там хитрил, пытался использовать разные варианты. Они там рыли подкопы, по подземным трубам лазили. Когда мы вернулись, то наблюдаем тактику малых групп. Но, опять же, это не исключает возможность массовых штурмов.
- Я слышал о применении тактики карусели, когда одна бригада сменяет другую.
- Есть у них и опытные бойцы, и расходники. Как, например, те же копачи. Например, если боевая группа добивается определенного успеха, то они засылают туда копателей, которые очень быстро окапываются. Главное, не проворонить этот момент, уничтожить их. Потому что за двадцать минут они успевают вырыть окопы в половину роста, и там уже есть возможность спрятаться.
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