Центристы организуют пикет против автоналога

«Центристская партия не позволит коалиции принять автоналог, пользуясь тем, внимание общественности сейчас сосредоточено на выборах в Европарламент. Экономика Эстонии падает девять кварталов подряд, а правительство Партии реформ пытается исправить ситуацию за счет повышения налогов и сокращения государственных расходов. Многие эксперты в области экономики подтверждают, что правительство ищет решения не там, где нужно - деньги следует брать там, где они есть. Прежде всего следует отказаться от запланированной реформистами реформы подоходного налога, которая обойдется в 550 млн евро и ввести временный налог на сверхприбыль банков. Новые налоги для населения лишь усложняют людям жизнь», - сказал Михаил Кылварт.