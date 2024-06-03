С несовершеннолетними, отправляющимися искать приключений на автомобилях, полиция борется по нескольким направлениям: с одной стороны, возможность сесть за руль им предоставляют члены семьи, с другой стороны, начали распространяться группы в Telegram и других социальных сетях, где продаются пиратские аккаунты компаний по прокату автомобилей.
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Несовершеннолетние гоняют на автомобилях, взятых напрокат через группы в Telegram
Например, по состоянию на 1 мая полиция зарегистрировала 72 нарушения, совершенных несовершеннолетними при использовании автотранспортных средств в Пыхьяской префектуре, 14 из которых были связаны с арендой транспортных средств. В этом году несовершеннолетние на арендованных автомобилях стали виновниками пяти дорожно-транспортных происшествий, в двух из которых водители проигнорировали сигнал полиции с требованием остановиться. В четырех случаях поймали за рулем арендованного автомобиля несовершеннолетних, которых полиция уже прежде отстраняла от вождения. Четверо молодых водителей также сели за руль арендованного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.