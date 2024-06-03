Несовершеннолетние гоняют на автомобилях, взятых напрокат через группы в Telegram

Например, по состоянию на 1 мая полиция зарегистрировала 72 нарушения, совершенных несовершеннолетними при использовании автотранспортных средств в Пыхьяской префектуре, 14 из которых были связаны с арендой транспортных средств. В этом году несовершеннолетние на арендованных автомобилях стали виновниками пяти дорожно-транспортных происшествий, в двух из которых водители проигнорировали сигнал полиции с требованием остановиться. В четырех случаях поймали за рулем арендованного автомобиля несовершеннолетних, которых полиция уже прежде отстраняла от вождения. Четверо молодых водителей также сели за руль арендованного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В этом году уже зафиксировано 40 случаев, когда транспортные средства были получены или взяты у членов семьи или знакомых. В 13 из них несовершеннолетние сами подтвердили в полиции, что транспортные средства и были приобретены специально для того, чтобы они могли свободно на них ездить и пользоваться. «Поскольку несовершеннолетним часто слишком легко доступны транспортные средства, полиции пришлось отстранять несовершеннолетних водителей от управления мопедами, мотоциклами, а также автомобилями», – сказал Postimees Энель Куйв, руководитель группы судебного представительства Пыхьяской префектуры.