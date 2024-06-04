В России возродился класс профессиональных доносчиков, которые подслушивают «крамольные» разговоры людей на улице или подсматривают в интернете. Как результат – антивоенные высказывания все чаще становятся поводом для уголовного преследования в стране.
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Стукачу первый кнут? Как в России чувствуют себя доносчики
Еще летом 2022 года российский Роскомнадзор отчитывался, что только за первые полгода войны россияне написали в ведомствв около 145 тысяч обращений, 63,5 тысячи из них касались «противоправной информации», в том числе «фейков» о российской армии. С тех пор новых официальных данных не появлялось, но меньше таких активных граждан вряд ли стало.