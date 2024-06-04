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Стукачу первый кнут? Как в России чувствуют себя доносчики

Наталия Гребнева
, журналист
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Народные дружины по поиску несогласных с политикой существующего российского руководства расцветают в благодатной почве.
Народные дружины по поиску несогласных с политикой существующего российского руководства расцветают в благодатной почве. Фото: www.freepik.com

В России возродился класс профессиональных доносчиков, которые подслушивают «крамольные» разговоры людей на улице или подсматривают в интернете. Как результат – антивоенные высказывания все чаще становятся поводом для уголовного преследования в стране.

Еще летом 2022 года российский Роскомнадзор отчитывался, что только за первые полгода войны россияне написали в ведомствв около 145 тысяч обращений, 63,5 тысячи из них касались «противоправной информации», в том числе «фейков» о российской армии. С тех пор новых официальных данных не появлялось, но меньше таких активных граждан вряд ли стало.

Пожалуй, возглавляет рейтинг народных обвинителей 76-летняя женщина, чье имя так и не стало достоянием общественности, зато ее дела запомнятся надолго. Она донесла на художницу из Петербурга Сашу Скочиленко, которая заменила в магазине ценники на наклейки с информацией о войне в Украине и антивоенными призывами. «Выпороли и отпустили» - так она советовала поступить со Скочиленко прокуратуре. Но суд решил иначе, и девушке, страдающей целиакией и рядом других заболеваний, дали семь лет тюрьмы.

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