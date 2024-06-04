В России возродился класс профессиональных доносчиков, которые подслушивают «крамольные» разговоры людей на улице или подсматривают их в интернете. Как результат – антивоенные высказывания все чаще становятся поводом для уголовного преследования в стране.
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Стукачу первый кнут? Как в России себя чувствуют доносчики
Еще летом 2022 года российский Роскомнадзор отчитывался, что только за первые полгода войны россияне написали ведомству около 145 тысяч обращений, 63,5 тысячи из них касались «противоправной информации», в том числе «фейков» о российской армии. С тех пор новых официальных данных не появлялось, но меньше таких желающих вряд ли стало.