В Рапламаа ссора двух мужчин закончилась поножовщиной

Представитель Ляэнеской префектуры сообщил, что в полицию поступил сигнал, что в субботу между мужчинами перед домом на улице Лаулувяльяку в поселке Мярьямаа в Рапласком уезде вспыхнул конфликт, в ходе которого ножевое ранение получил 44-летний мужчина.