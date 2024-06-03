В Рапламаа ссора двух мужчин закончилась поножовщиной
Перевод: Павел Соболев
Представитель Ляэнеской префектуры сообщил, что в полицию поступил сигнал, что в субботу между мужчинами перед домом на улице Лаулувяльяку в поселке Мярьямаа в Рапласком уезде вспыхнул конфликт, в ходе которого ножевое ранение получил 44-летний мужчина.
Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле BMW. Полиция нашла машину в Ваймыйза в Рапламаа, и позднее задержала 23-летнего мужчину в качестве подозреваемого недалеко от Таллинна.
Обстоятельства происшествия выясняются.