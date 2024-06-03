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В Рапламаа ссора двух мужчин закончилась поножовщиной

BNS
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

В субботу в Мярьямаа двое мужчин устроили драку, в ходе которой один мужчина ударил другого ножом.

Перевод: Павел Соболев

Представитель Ляэнеской префектуры сообщил, что в полицию поступил сигнал, что в субботу между мужчинами перед домом на улице Лаулувяльяку в поселке Мярьямаа в Рапласком уезде вспыхнул конфликт, в ходе которого ножевое ранение получил 44-летний мужчина.

Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле BMW. Полиция нашла машину в Ваймыйза в Рапламаа, и позднее задержала 23-летнего мужчину в качестве подозреваемого недалеко от Таллинна.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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