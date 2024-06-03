ГАЛЕРЕЯ В Таллинне перед началом бумажного голосования образовалась очередь у избирательного участка

Когда избирательный участок открылся в 12 часов, голосование прошло быстро и гладко. Посредством избирательного бюллетеня проголосовал и депутат Рийгикогу, бывший член Центристской партии, а ныне - член «Отечества» Яанус Карилайд.

В понедельник началась неделя выборов в Европейский парламент. С понедельника по четверг с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты все 377 избирательных участков по всей Эстонии.