Адаптация к новой стране, культуре, языку - это всегда стресс, а в нынешних условиях - это двойной стресс. Поэтому гигиена эмоционального здоровья является ключевой. Она питает физическое тело и влияет на все сферы жизни. Изменения рождают кризис. Кризис рождает новые возможности и решения. Как это влияет на украинцев Эстонии, рассказывает психолог и телесный практик Руслана Романескул.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Душевное здоровье украинцев в Эстонии: кризис дает новые возможности
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Одно из решений, которое я приняла в мае 2022 года - это йога для украинских женщин в Тарту. Это были занятия, которые поддержали и помогли восстановить физическое и психологическое здоровье женщин в такой сложной период. Я проводила эти занятия на протяжении двух лет, как социальный волонтер для украинских беженцев в Эстонии.
Фразы, которые стали поддержкой и маяком мне не только в последние два года, а на протяжении последних шести лет работы с телом и мышлением, звучат так: «Ты то, что ты думаешь, говоришь, делаешь»; «Куда направлено твое внимание - туда направлена твоя энергия». Это не только философские фразы; это психология, работу которой может каждый проверить на себе лично.
Кризис рождает новые варианты решения старых задач. Работа с эмоциями, стрессом, поиском смысла жизни была и раньше, только кризис помогает не просто это понимать и ничего при этом не делать, а находить новые решения этому. Как?
Обращаться за помощью к специалистам, психологам, психотерапевтам.
Больше уделять времени своему здоровью, быть внимательным к общению с окружающими. Спрашивать себя: этот разговор, эта информация делает меня здоровее, счастливее и богаче, или нет?
Находить энергию и силы продолжать жить
Социальные волонтеры, психологи, специалисты разных сфер заботы организовывают множество поддерживающих встреч, терапевтических групп для украинских взрослых и детей. Это помогает справляться с трудностями, находить единомышленников, находить новые возможности и смыслы в жизни. Находить своего специалиста или психолога. Люди для людей!
Украинцы, которые приходят на психологические консультации, делятся своими страхами, чувством вины, неуверенностью в себе, проблемами в отношениях с родителями и партнерами, говорят об отсутствии энергии и эмоциональных качелях. Они хотят научится справляться с проблемами по-новому, найти опору и спокойствие, жить полной жизнью, несмотря на все происходящие трудности.
Следующие техники помогают начать справляться с эмоциональными качелями:
- Начать замечать себя, свои эмоции, свои телесные реакции на разные ситуации: новости, разговоры родных, коллег, друзей. Описывать словами, какую эмоцию у вас вызывает та или иная ситуация, делать заметки в блокнот или телефон.
- Дышать! Очень много людей задерживают дыхание и не замечают этого. Фоновая тяжесть в груди переросла в норму, и это нездоровая ситуация как физически, так и эмоционально. Достаточно уделить себе одну-три минуты и просто глубоко подышать, переключив внимание на движение тела и биение сердца. Глубокое дыхание питает организм.
- Переключить внимание на пять органов чувств. Я вижу. Просто посмотреть вокруг и описать то, что вокруг (блокнот на столе, какого он цвета, стакан с водой, стол, картина, стена). Я слышу. Что сейчас слышно? Что-то в помещении, за окном, кто-то говорит, тикают часы. Вкус. Описать, какой вкус сейчас ощущаете. Запах. Какой запах я сейчас ощущаю? Описать его. Я ощущаю. Как я ощущаю одежду на коже? Мне комфортно, приятно? Мне сейчас холодно, жарко?
Особенно ценно попробовать ощутить все пять органов чувств одновременно и при этом дышать. Это обеспечит перезагрузку эмоциональной системы. Это как перезагрузка компьютера, на котором было много открытых окон и вкладок; пора делать обновления.
Единственный человек, который может заставить вас действовать
Одна из женщин скорбит по домашней ситуации в Украине. Все рухнуло как домино. На одной из встреч она честно сказала, что ее злил уже только один вопрос психолога: «Какие телесные ощущения у тебя вызывает та или иная ситуация? Опиши, как то, что ты говоришь, чувствуется в теле? А как ты хочешь, чтобы было по-другому?»; она и злилась, и плакала, потому что поняла, что только сейчас получила возможность плакать.
Почувствовала, что можно просто быть. Ей стало безопасно проживать то, что болит, и стало возможным получить поддержку. Ее никто не осуждает за это. Спустя несколько встреч женщина сказала, что начала замечать, какие эмоции вызывает общение с родными, коллегами, друзьями. Поняла, чего она хочет, а чего - нет. Она не только увидела пути решения того, что болит, а делала - и делает - уверенные шаги, чтобы вернуть себе опору и уверенность в себе. Обретает самодостаточность и поддержку.
Кризис рождает новые возможности
С ощущением «меня осудят» столкнулись очень многие украинцы и украинки. Оно витает в воздухе в разных вопросах. Где-то ощущается остро, а где-то тихо ворует энергию, силы, здоровье. И сейчас как никогда наблюдается пик накопления эмоций, которые вытесняли. Они просят внимания, чтобы их прожить и отпустить, и не только головой, но и телом. Чтобы отпустить старое, взять из него уроки и строить новое.
Помню период, где-то четыре года назад, когда я была молодой мамой, которая вышла из декретного отпуска на работу в новый коллектив. Я была младше всех в этом коллективе. Уже изучала психологию и активно занималась здоровьем. Применяла в жизни практики и техники, полученную информацию. Чувствовала опору и легкость. Как говорится, что может быть лучше, чем практика знаний в новом коллективе.
Помню, как у меня колотилось сердце и была одышка, когда меня впервые вызвали к директору на второй месяц работы, из-за жалобы главного бухгалтера (мое первое высшие образование - экономическое, и до получения профессии психолога я работала восемь лет бухгалтером. Сейчас у меня второе высшее образование по специальности «психология»).
Директор хотел разобраться с жалобами главного бухгалтера, и выяснилось, что бухгалтера смущало мое личное поведение, интересы. В коллективе мы общались на разные темы, но иногда мое мнение вызывало дискуссии. Меня спрашивали мнения на какие-то темы, и я делилась с радостью, говорила о своих наблюдениях по конкретной теме. А потом часть коллектива пылко меня пыталась переубедить, заставить поверить в обратное. Это было неприятно.
Тогда я была более импульсивна и легко вспыхивала, чтобы отстоять свою точку зрения. Могла говорить немного на повышенном тоне, потому что мое мнение как самой младшей в коллективе воспринималось своеобразно.
После того как меня вызвали в кабинет директора и после эмоциональной речи главного бухгалтера я спокойно дала объяснения и директору, и бухгалтеру, по каждому вопросу, и рабочему и личному. Сказала, что личные моменты неприязни не касаются работы. И что молчать, когда мне неприятно, я не буду.
Я высказала такую позицию: «Я не отвечаю за реакции и эмоции главного бухгалтера. Если она не может справиться со своим стрессом, повышенным тоном и возмущением, решает вопрос только через директора, то я здесь не причем, это ее задача - справиться!».
Я очень горжусь собой. Это был для меня очень большой личностный и психологический шаг вперед. Конечно, после такого «трудового дня» и разговора я пошла в спортзал; тогда он был местом моей медитации. Хотя сегодня я заменила зал на йогу и на телесные практики. Как показывает эта история и мой опыт, осознанное отношение к своим телесным ощущениям, чувствам и отношениям с людьми жизненно необходимы для преодоления трудностей, которыми наполнена наша теперешняя жизнь.