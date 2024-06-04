ОТ ПОЛИТОЛОГА Душевное здоровье украинцев в Эстонии: кризис дает новые возможности

Особенно ценно попробовать ощутить все пять органов чувств одновременно и при этом дышать. Это обеспечит перезагрузку эмоциональной системы. Это как перезагрузка компьютера, на котором было много открытых окон и вкладок; пора делать обновления.

Единственный человек, который может заставить вас действовать

Одна из женщин скорбит по домашней ситуации в Украине. Все рухнуло как домино. На одной из встреч она честно сказала, что ее злил уже только один вопрос психолога: «Какие телесные ощущения у тебя вызывает та или иная ситуация? Опиши, как то, что ты говоришь, чувствуется в теле? А как ты хочешь, чтобы было по-другому?»; она и злилась, и плакала, потому что поняла, что только сейчас получила возможность плакать.

Почувствовала, что можно просто быть. Ей стало безопасно проживать то, что болит, и стало возможным получить поддержку. Ее никто не осуждает за это. Спустя несколько встреч женщина сказала, что начала замечать, какие эмоции вызывает общение с родными, коллегами, друзьями. Поняла, чего она хочет, а чего - нет. Она не только увидела пути решения того, что болит, а делала - и делает - уверенные шаги, чтобы вернуть себе опору и уверенность в себе. Обретает самодостаточность и поддержку.

Кризис рождает новые возможности