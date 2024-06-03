Экономист: жилищные кредиты подешевеют на этой неделе

Экономист Хенна Микконен, однако, утверждает, что причин для паники нет, и процентные ставки будут снижены, как и планировалось, в следующий четверг.

По оценкам Микконен, в этом году может произойти два или три снижения процентных ставок, поэтому после этого четверга может произойти еще одно или два снижения базовой процентной ставки ЕЦБ.

В Эстонии жилищные кредиты привязаны к шестимесячной ставке Euribor, а это означает, что снижение процентной ставки может стать ощутимым для кошельков тех, кто только недавно установил ставку, с задержкой в ​​полгода.

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