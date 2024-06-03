Водитель застрял в автомобиле, который в результате ДТП перевернулся на крышу

Сегодня в 11:48 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Ребасемыйза в Валгамаа, где 35-летний водитель потерял управление над транспортным средством. Автомобиль Toyota Corolla вылетел с дороги и перевернулся на крышу.