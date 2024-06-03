Сегодня в 11:48 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Ребасемыйза в Валгамаа, где 35-летний водитель потерял управление над транспортным средством. Автомобиль Toyota Corolla вылетел с дороги и перевернулся на крышу.
Водитель застрял в автомобиле, который в результате ДТП перевернулся на крышу
В момент ДТП в автомобиле находился только водитель, который не смог самостоятельно выбраться из-за заклинившей двери. Спасатели помогли ему, водителя также осмотрели медики скорой помощи.
«Водитель был трезв и имел права. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются», - сообщил пресс-секретарь полиции Мартин Рейд.