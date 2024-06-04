Пассажиры, которые неделю назад не смогли в Таллиннском аэропорту попасть на рейс Ryanair Таллинн-Пафос, готовят коллективный иск. «Хотелось бы, как минимум, вернуть свои деньги и чтобы с нами хоть кто-то поговорил», - сказал Rus.Postimees один из пассажиров Иво.

«Я посоветовался со своим юристом и он порекомендовал найти других пассажиров. С помощью публикации в соцсетях за один день из 60 пассажиров со мной связались 33 человека. Продолжаем искать других: чем больше людей соберется для коллективного иска, тем сложнее будет нас отфутболить», - рассуждает Иво.

Пассажиров, которых также не допустили на этот рейс и которые хотят присоединиться к коллективному иску, просят связаться с Иво через WhatsApp, номер - 372 5919 9160.

Иво говорит, что не собирается терпеть свинское отношение и именно поэтому решил собрать всех пассажиров и подать коллективный иск. «Я не оставлю это просто так в любом случае. Я знаю, что это будет дело ни одного дня, всё может затянуться и на месяца, мне все равно, я точно пойду до конца, - уверенно говорит он. - И тут вопрос даже не в деньгах. Будем бороться!»