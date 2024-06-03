Теперь официально: государство не обязано обеспечивать образование на русском или ином языке

В сегодняшнем постановлении Верховный суд пояснил, что Конституция ЭР не гарантирует право требовать от государства предоставлять основное образование на ином языке, отличном от государственного. С 1 сентября вступит в силу поправка к закону, согласно которой языком обучения в основной школе и в гимназии является эстонский.

В связи с принятием этой поправки в 2022 году житель Эстонии обратился в суд как законный представитель своего несовершеннолетнего внука. Он просил суд защитить его права и права внука, обязав государство обеспечить образование на родном языке детям русскоязычной общины в Эстонии.

Административный суд вернул апелляцию деда, указав помимо прочего, что возможное ущемление прав его внука слишком гипотетическое: ребенок еще слишком мал, а обязанность посещать школу возникает только после пяти лет.

Окружной суд как апелляционная инстанция согласился с административным судом в том, что ребенку еще слишком далеко до школьного возраста. Кроме того, оспаривать законы в административном суде нельзя.

По мнению Административной коллегии Госсуда, которой поступила жалоба деда в порядке кассации, заявитель обратился в суд вовремя, так как повернуть вспять процесс перехода на эстоноязычное образование чрезвычайно сложно и долго.

Несмотря на это, Госсуд тоже постановил, что жалоба деда не подлежит рассмотрению, так как и внук, и представляющий его интересы дед, не имеют права обжаловать закон.

Госсуд в постановлении пояснил, что право на образование, предусмотренное конституцией, не подразумевает обязанность государства обеспечивать основное образование на другом языке, кроме эстонского. Изучать другие языки можно либо в частных школах, либо в учебных заведениях национальных меньшинств.

Сохранение национальной идентичности является конституционным правом, которое защищает и Европейская конвенция по правам человека. Из этого следует обязанность государства не препятствовать изучению и использованию родного языка человека.

Однако, из этого не следует обязанность государства или муниципалитетов обеспечивать образование на иностранном языке в государственных и муниципальных школах. Поэтому заявители не имеют права требовать от государства предоставления основного образования на русском языке.