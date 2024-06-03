Плохие новости для потребителей газа: летом цены снова вырастут

Если в мае газ Eesti Gaas в гибком пакете стоил для бытовых потребителей 42 цента за кубометр, то с июня цена поднялась до 49 центов. Теперь компания сообщила, что с июля цена на газ составит 59 центов за кубометр.

Повышение цен ожидает и клиентов Alexela. Компания подняла с 1 июня цену на природный газ до 0,449 евро за кубометр, а с 1 июля газ для бытовых потребителей в Alexela будет стоить столько же, сколько у конкурента, то есть 59 центов за кубометр.