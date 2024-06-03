Все с молотка, или Во сколько обходится лечение Шумахера

Легендарный гонщик Формулы-1 получил серьезную черепно-мозговую травму в результате несчастного случая на горных лыжах в 2013 году. С тех пор Шумахер больше не появлялся на публике. За ним ухаживают в его швейцарском доме, который полностью переоборудован для удовлетворения всех его потребностей в уходе.

Точной информации о стоимости лечения Шумахера нет, но по данным испанской газеты El País, общая сумма ежегодных счетов может составлять миллионы евро. По данным итальянского издания Corriere dello Sport, лечение Шумахера в течение десяти лет уже обошлось в более чем 64,5 миллиона евро.

По данным изданий, в доме Шумахера построена полностью оборудованная домашняя больница, где он проходит лечение и реабилитацию. В его команде около 15 человек, среди которых врачи, медсестры, физиотерапевты и массажисты.

Как сообщает El País, Коринна Шумахер продала на аукционе восемь часов своего мужа за примерно 3,92 миллиона евро. В середине мая также было продано кольцо из 18-каратного золота, цена которого составила около 7500 евро. Ранее, среди прочего, она продала частный самолет и дом для отдыха в Норвегии.

Даже несмотря на то, что расходы на уход за Шумахером исчисляются миллионами, в ближайшие годы деньги у семьи не закончатся. Веб-сайт Celebrity Net Worth, специализирующийся на богатстве общественных деятелей, оценивает состояние немца примерно в 553 миллиона евро.