Социал-демократы продолжат искать кандидата на пост старейшины Ласнамяэ после выборов в Европарламент

Председатель Таллиннского округа социал-демократов Мадле Липпус сказала ERR, что сейчас партия сосредоточится на выборах в Европарламент, а на следующую неделю правление Таллиннского округа еще не созвано.

«Поскольку выборы в Европейский парламент заняли все внимание, мы сосредоточимся сейчас на них. Пока нет конкретного потенциального кандидата, о котором можно было бы говорить публично», - заявила Липпус.

Напомним, что 15 мая правление Таллиннского округа социал-демократов выдвинуло кандидатом на пост старейшины района Ласнамяэ общественного деятеля Татьяну Лаврову. Когда стало известно об ее участии в организации не только акции «Поможем ветеранам», но и «Сделаем!» в оккупированном Крыму, у коалиционных партнеров возникли вопросы к СДПЭ. Также Лаврову раскритиковали за сказанное в нескольких интервью. В итоге 19 мая она сообщила, что снимает свою кандидатуру.