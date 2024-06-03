На следующей неделе в Таллинне начнется первый этап строительства парка Путукавяйл, в ходе которого будет создан новый коридор для пешеходов и велосипедистов между улицами Ристику и Сыле, а также линейный парк, соединяющий улицу Сыле с бульваром Кольде.
Таллинн построит линейный парк длиной 14 километров
«Мы соединим весь город линейными парками, чтобы уже в ближайшем будущем у людей была возможность добраться из одного района в другой по зеленой зоне, охватывающей весь город, - сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. - Здоровье людей будет лучше, если движение на свежем воздухе станет частью их повседневной жизни круглый год. К 2035 году городские парки составят единую 14-километровую зеленую сеть, подобную тем, которые мы можем видеть в других северных городах».
Парк Путукавяйл протянется от творческого городка Теллискиви через Коплискую товарную станцию и гаражи Пыхья-Таллинна, вдоль Мериметса, границ районов Кристийне, Мустамяэ, Хааберсти и Нымме до Хийу. 14-километровый зеленый коридор Путукавяйл, соединяющий шесть столичных районов, является одним из важнейших проектов Зеленой столицы Европы 2023 года.
По словам руководителя отдела градостроительных компетенций Центра стратегического управления Таллинна Кайди Пыльдоя, развитие Путукавайла является важной вехой в реализации стратегии развития Таллинна.
«Проект помог повысить осведомленность жителей столицы о важности озеленения городского пространства и побудил как городские учреждения, так и горожан задуматься о городском озеленении более широко и экспериментировать с инновационными решениями - будь то цветочные поляны или клумбы для пчёл, - сказала Пыльдоя. - Благодаря созданию и представлению принципов проекта Путукавяйл, учет биоразнообразия стал в проектах общественных пространств Таллинна скорее правилом, чем исключением».
Создание парка Путукавяйл значительно разнообразит возможности проведения досуга. На отрезке Ристику-Сыле установят открытую спортивную площадку и площадку для игры в петанк, столы для настольного тенниса, качели и оборудуют места для пикников.
На отрезке Колде-Сыле построят несколько небольших игровых зон, а также одну большую игровую площадку. Помимо этого, будут установлены столы для настольного тенниса, обустроены площадки для выгула собак, а также построены спортивные площадки для пляжного волейбола и баскетбола, которые будут оснащены футбольными воротами. На этом же отрезке останется уже построенный общественный огород Пельгу.
По всей зоне будут установлены места для отдыха, где можно устроить пикник или посидеть в тени. Будет посажено большое количество новых растений и созданы природные сообщества из лабазника, первоцвета и иван-чая. В то же время будут сохранены существующие разнообразные луговые экосистемы.
На время строительства вся зона объекта будет закрыта, в том числе пешеходная дорожка на отрезке Сыле-Колде. На отрезке Ристику-Сыле доступ будет разрешен только пользователям гаражного комплекса.
В ходе строительства парка Путукавяйл в этом районе значительную часть бюджета строительства займет реконструкция инженерных сетей.
В зоне парка проходит старый газопровод, который разумно заменить до начала строительства парка, чтобы избежать возможных аварийных работ в новой парковой зоне. Кроме того, в парке Путукавяйл будут предусмотрены общественные туалеты и краны с питьевой водой, для которых будет проложен новый трубопровод. На всем отрезке установят новое освещение, которое значительно повысит безопасность.
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства провел международный государственный тендер, чтобы найти строителя первого этапа парка Путукавяйл. В результате тендера был заключен договор с компанией Tallinna Teede AS на сумму около 8,3 млн евро.
Подготовительные работы первого этапа Путукавяйл (Ристику-бульвар Колде) начнутся на этой неделе, строительные работы начнутся 10 июня. Жители будут заблаговременно уведомлены о возможном шуме из-за строительства. Проектную документацию первого этапа строительства Путукавяйл составила компания K-Projekt AS.