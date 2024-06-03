Таллинн построит линейный парк длиной 14 километров

На отрезке Колде-Сыле построят несколько небольших игровых зон, а также одну большую игровую площадку. Помимо этого, будут установлены столы для настольного тенниса, обустроены площадки для выгула собак, а также построены спортивные площадки для пляжного волейбола и баскетбола, которые будут оснащены футбольными воротами. На этом же отрезке останется уже построенный общественный огород Пельгу.

По всей зоне будут установлены места для отдыха, где можно устроить пикник или посидеть в тени. Будет посажено большое количество новых растений и созданы природные сообщества из лабазника, первоцвета и иван-чая. В то же время будут сохранены существующие разнообразные луговые экосистемы.

На время строительства вся зона объекта будет закрыта, в том числе пешеходная дорожка на отрезке Сыле-Колде. На отрезке Ристику-Сыле доступ будет разрешен только пользователям гаражного комплекса.

Так будет выглядеть новый парк в Таллинн. Фото: Tallinna linnavalitsus

В ходе строительства парка Путукавяйл в этом районе значительную часть бюджета строительства займет реконструкция инженерных сетей.

В зоне парка проходит старый газопровод, который разумно заменить до начала строительства парка, чтобы избежать возможных аварийных работ в новой парковой зоне. Кроме того, в парке Путукавяйл будут предусмотрены общественные туалеты и краны с питьевой водой, для которых будет проложен новый трубопровод. На всем отрезке установят новое освещение, которое значительно повысит безопасность.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства провел международный государственный тендер, чтобы найти строителя первого этапа парка Путукавяйл. В результате тендера был заключен договор с компанией Tallinna Teede AS на сумму около 8,3 млн евро. Подготовительные работы первого этапа Путукавяйл (Ристику-бульвар Колде) начнутся на этой неделе, строительные работы начнутся 10 июня. Жители будут заблаговременно уведомлены о возможном шуме из-за строительства. Проектную документацию первого этапа строительства Путукавяйл составила компания K-Projekt AS.