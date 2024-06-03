КОЛОНКА POSTIMEES Государство намерено следить за банковскими счетами

Предложение будет означать организацию целевого обмена данными с коммерческими банками, который будет показывать, сколько денег ежегодно проходит через банковский счет компании. Также была высказана идея, что то же самое стоило бы сделать и с частными счетами.

Представители департамента уже давно говорят и о том, что компании должны декларировать, кто является другой стороной сделки для всех свои счетов-фактур. В настоящее время это требование распространяется на счета на сумму более тысячи евро.

Разумеется, чиновники оправдывают подобные предложения состоянием госбюджета. Поскольку сейчас очень напряженная ситуация, сбор всех налогов, конечно, особенно важен.

Заместитель руководителя Налогового и таможенного департамента Райли Роозимаа отметила, что дополнительные данные помогут налоговому департаменту дополнить свои модели рисков. Это позволит чиновникам больше иметь дело с проблемными налогоплательщиками и меньше беспокоить тех, у кого все в порядке. Здесь можно было бы иронически добавить, что последним, в конце концов, нечего скрывать.

Какой-нибудь экономический аналитик или даже министр может говорить о необходимости повышения конкурентоспособности эстонской экономики, но любое чрезмерное регулирование и раздутая бюрократия точно не пойдут ей на пользу.