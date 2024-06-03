Налогово-таможенный департамент хочет получать от банков агрегированную информацию о деньгах, прошедших через банковские счета. Таким образом чиновники надеются предотвратить сокрытие оборотов.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Государство намерено следить за банковскими счетами
Предложение будет означать организацию целевого обмена данными с коммерческими банками, который будет показывать, сколько денег ежегодно проходит через банковский счет компании. Также была высказана идея, что то же самое стоило бы сделать и с частными счетами.
Представители департамента уже давно говорят и о том, что компании должны декларировать, кто является другой стороной сделки для всех свои счетов-фактур. В настоящее время это требование распространяется на счета на сумму более тысячи евро.
Разумеется, чиновники оправдывают подобные предложения состоянием госбюджета. Поскольку сейчас очень напряженная ситуация, сбор всех налогов, конечно, особенно важен.
Заместитель руководителя Налогового и таможенного департамента Райли Роозимаа отметила, что дополнительные данные помогут налоговому департаменту дополнить свои модели рисков. Это позволит чиновникам больше иметь дело с проблемными налогоплательщиками и меньше беспокоить тех, у кого все в порядке. Здесь можно было бы иронически добавить, что последним, в конце концов, нечего скрывать.
Какой-нибудь экономический аналитик или даже министр может говорить о необходимости повышения конкурентоспособности эстонской экономики, но любое чрезмерное регулирование и раздутая бюрократия точно не пойдут ей на пользу.
Добавим сюда из совершенно другой области план по покрытию эстонских дорог камерами, которые измеряли бы среднюю скорость автомобилей – и в этом случае, именно законопослушному водителю якобы нечего скрывать. Если бы известие о подготовке или реализации подобных планов пришло из Китайской Народной Республики, это было бы неудивительно, там совсем другие обычаи. Однако их обсуждают в Эстонии, где две из трёх политических партий в правительстве называют себя либеральными.
Говорят, что более половины стран ЕС уже имеют какое-то подобное решение для контроля за движением сумм на банковских счетах компаний. Даже если это так, это все равно еще не повод для его принятия.
Против идеи обмена данными выступила Союз банков Эстонии, в котором считают, что ее разумность сначала должна быть проанализирована с целого ряда точек зрения, таких как банковская тайна, защита персональных данных, вторжение в частную жизнь, соразмерность меры, административные нагрузка и сопутствующие риски. На данный момент этого не сделано, и поэтому совершенно не ясно, действительно ли это упростит процедуру налогообложения, как полагают чиновники.
В любом случае это означало бы еще одно дополнение к дебрям правил, ограничивающих наш уклад жизни. Какой-нибудь экономический аналитик или даже министр может говорить о необходимости повышения конкурентоспособности эстонской экономики, но любое чрезмерное регулирование и раздутая бюрократия точно не пойдут ей на пользу.