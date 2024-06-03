Воры забрали письма из почтового фургона Omniva

Rus.Postimees.ee112Для подписчиковВоры забрали письма из почтового фургона OmnivaЭйли Арула, журналист3 июня 2024, 15:37CopyПочтовый фургон Omniva. Иллюстративное фото. Фото: Taavi SeppВ минувший четверг воры посягнули в Тарту на содержимое почтового фургона Omniva и забрали из него пятнадцать писем.Перевод: Павел СоболевOmniva сообщила, что кража произошла вскоре после 13.00 перед зданием по адресу Пыхья, 8 в Тарту. В момент кражи почтальон ушел раскладывать отправления в почтовые ящики в этом доме.КомментарииCopyКлючевые слова кражаворыТартуписьмопреступление