Пн, 3.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Воры забрали письма из почтового фургона Omniva

Эйли Арула
, журналист
Copy
Почтовый фургон Omniva. Иллюстративное фото.
Почтовый фургон Omniva. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

В минувший четверг воры посягнули в Тарту на содержимое почтового фургона Omniva и забрали из него пятнадцать писем.

Перевод: Павел Соболев

Omniva сообщила, что кража произошла вскоре после 13.00 перед зданием по адресу Пыхья, 8 в Тарту. В момент кражи почтальон ушел раскладывать отправления в почтовые ящики в этом доме.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх