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В Харьюмаа открытым пламенем горит ангар

Свен Рандлайд
, журналист
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Соревнование пожарных в Латвии
Соревнование пожарных в Латвии Фото: Jelgavas pilsēta/Facebook

Сегодня днем ​​в волости Козе Харьюмаа загорелся ангар, который тушат спасатели пяти спасательных отрядов.

В 14:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на дороге Оясоо-Лёэра волости Козе горит ангар. Спасатели из Козе, прибывшие первыми, увидели, что горит серое здание размером 25 х 10 метров.

На месте происшествия работают спасательные отряды Кохила, Козе, Юри и Рапла, а также волонтеры из Кехтна.

Работы ведутся в несколько этапов: удаление очага возгорания из ангара, защита прилегающего вспомогательного здания и тушение пламени.

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