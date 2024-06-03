ФОТО В Таллинне велопатрули МуПо штрафуют употребляющих на улице алкоголь людей

Перевод: Павел Соболев

«О том, что с употреблением алкоголя в общественных местах дела не обстоят в порядке, свидетельствует тот факт, что всего за несколько часов патруль провел десять разъяснительных бесед и даже оформил две немедленные процедуры оформления штрафа», - сообщил в пресс-релизе главный специалист по связям с общественностью МуПо.

По его словам, велопатруль создан для того, чтобы его члены могли реагировать на вызовы, когда затруднен или невозможен подъезд на автомобиле: например, это могут быть парк, морское побережье, детская площадка.

Велопатруль Mupo. Фото: Mupo

«При этом прошлый год показал, что велопатруль пользуется большой популярностью среди гостей города и туристов. При передвижении по старому городу большая часть работы заключалась в сопровождении туристов и общении с ними», - сообщает МуПо.

Деапртамент напомнил, что употребление алкоголя в общественных местах запрещено, а штраф в случае нарушения составляет максимум 100 штрафных единиц или 400 евро.

«Долгое лето еще впереди, и велосипедный патруль МуПо активно передвигается и следит за нарушениями общественного порядка, а также за неправильной парковкой».