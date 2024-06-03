В понедельник столичный департамент муниципальной полиции (МуПо) открыл сезон работы летнего велосипедного патруля. Всего за несколько часов были официально оформлены две быстрые процедуры обложения штрафом для людей, кто открыто пил алкоголь на улице.
ФОТО ⟩ В Таллинне велопатрули МуПо штрафуют употребляющих на улице алкоголь людей
Перевод: Павел Соболев
«О том, что с употреблением алкоголя в общественных местах дела не обстоят в порядке, свидетельствует тот факт, что всего за несколько часов патруль провел десять разъяснительных бесед и даже оформил две немедленные процедуры оформления штрафа», - сообщил в пресс-релизе главный специалист по связям с общественностью МуПо.
По его словам, велопатруль создан для того, чтобы его члены могли реагировать на вызовы, когда затруднен или невозможен подъезд на автомобиле: например, это могут быть парк, морское побережье, детская площадка.
«При этом прошлый год показал, что велопатруль пользуется большой популярностью среди гостей города и туристов. При передвижении по старому городу большая часть работы заключалась в сопровождении туристов и общении с ними», - сообщает МуПо.
Деапртамент напомнил, что употребление алкоголя в общественных местах запрещено, а штраф в случае нарушения составляет максимум 100 штрафных единиц или 400 евро.
«Долгое лето еще впереди, и велосипедный патруль МуПо активно передвигается и следит за нарушениями общественного порядка, а также за неправильной парковкой».