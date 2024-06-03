Власти КНР обвинили британскую разведывательную службу MI6 в вербовке китайских госслужащих в качестве шпионов.
Пекин обвиняет британскую разведку в вербовке китайских госслужащих
В сообщении в официальном канале в китайском мессенджере WeChat Министерство государственной безопасности Китая заявило, что оперативники МИ-6 завербовали китайца по фамилии Ван и его жену по фамилии Чжоу - их полные имена не раскрываются.
Оба они работали в «основных конфиденциальных отделах» одного из китайских государственных учреждений.
В министерстве утверждают, что МИ-6 проявила интерес к Вану, когда он отправился в Великобританию на учебу в 2015 году в рамках китайско-британской программы обмена.
Как утверждают в министерстве, в Великобритании оперативники проявляли о нем «особую заботу», например, приглашали его на ужины и экскурсии, чтобы лучше «понять его интересы и слабые стороны».
Британская разведка не комментировала эти сообщения. Би-би-си обратилась к властям Великобритании за комментариями.
Новость появилась спустя месяц после того, как Британия предъявила двум лицам обвинения в шпионаже в пользу Китая. Британская полиция обвинила их в передаче «статей, заметок, документов или информации» иностранному государству.
Китай назвал эти обвинения злобной клеветой.
В конце мая полиция также сообщила, что бывший королевский морской пехотинец, которого обвиняли в оказании помощи разведывательной службе Гонконга, был найден мертвым.
Пекин и ряд западных стран все чаще обмениваются обвинениями в шпионаже.
Китай не сообщил подробности дела Вана и Чжоу, сообщив лишь, что ему предшествовало тщательное расследование.
Китайские власти утверждают, что оперативники МИ-6 воспользовались «сильной тягой Вана к деньгам», подружились с ним в университетском городке под видом выпускников и побудили его оказывать «платные консультационные услуги».
По прошествии некоторого времени, оценив сложившиеся благоприятные условия, оперативники якобы предложили ему работать на британское правительство в обмен на более высокое вознаграждение и обеспечение личной защиты, утверждает Министерство государственной безопасности Китая.
Через Вана оперативники МИ-6 также завербовали Чжоу для шпионажа в пользу Китая, утверждают в министерстве.
«Ван сначала колебался, но не смог противостоять постоянным уговорам, посулам и даже принуждению со стороны оперативников и в конце концов поддался. Под сильным давлением Вана его жена Чжоу согласилась собирать разведданные, - говорится в заявлении министерства. - Оба они стали британскими шпионами».
В сообщении министерства сказано, что дело все еще расследуется. О предъявлении обвинений супругам ничего не говорится.
Как говорит Чонг Джа-Иан, приглашенный сотрудник исследовательского центра Carnegie China, Китай мог предать огласке это дело в качестве ответного жеста, но Пекин арестовывал людей за шпионаж и ранее. Без подробностей судить о справедливости обвинений Пекина трудно, считает он.
«Иногда эти обвинения не появляются… Непрозрачность системы КНР, в том числе судебной, особенно когда речь идет о делах о шпионаже, может сделать понимание деталей дела особенно сложным», - добавил он.
С момента появления в WeChat в августе прошлого года официальный канал Министерства государственной безопасности Китая регулярно обновляется.
В январе министерство предостерегло своих граждан от «экзотических красавиц», стремящихся заманить их в руки иностранных разведслужб.
В числе прочего в канале министерства содержатся призывы не фотографировать военную технику и предостережения об организациях, «вербующих любителей авиации в качестве добровольцев» для передачи данных о полетах китайских самолетов в другие страны.