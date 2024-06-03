Пекин обвиняет британскую разведку в вербовке китайских госслужащих

В сообщении в официальном канале в китайском мессенджере WeChat Министерство государственной безопасности Китая заявило, что оперативники МИ-6 завербовали китайца по фамилии Ван и его жену по фамилии Чжоу - их полные имена не раскрываются.

Оба они работали в «основных конфиденциальных отделах» одного из китайских государственных учреждений.

В министерстве утверждают, что МИ-6 проявила интерес к Вану, когда он отправился в Великобританию на учебу в 2015 году в рамках китайско-британской программы обмена.

Как утверждают в министерстве, в Великобритании оперативники проявляли о нем «особую заботу», например, приглашали его на ужины и экскурсии, чтобы лучше «понять его интересы и слабые стороны».

Британская разведка не комментировала эти сообщения. Би-би-си обратилась к властям Великобритании за комментариями.

Новость появилась спустя месяц после того, как Британия предъявила двум лицам обвинения в шпионаже в пользу Китая. Британская полиция обвинила их в передаче «статей, заметок, документов или информации» иностранному государству.

Китай назвал эти обвинения злобной клеветой.

В конце мая полиция также сообщила, что бывший королевский морской пехотинец, которого обвиняли в оказании помощи разведывательной службе Гонконга, был найден мертвым.

Пекин и ряд западных стран все чаще обмениваются обвинениями в шпионаже.

Китай не сообщил подробности дела Вана и Чжоу, сообщив лишь, что ему предшествовало тщательное расследование.