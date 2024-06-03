Член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кросс в понедельник от имени 45 депутатов передал в производство проект заявления, призванного осудить направленные против демократии шаги правительства и правящей партии Грузии, которые вопреки воле очевидного большинства народа Грузии ставят под сомнение евро-атлантический курс страны.
Рийгикогу рассмотрит текст заявления о кризисе демократии в Грузии
В проекте заявления депутаты сообщают, что несмотря на масштабные протесты, призывы Европейского союза и союзников Грузии и вето президента Грузии, 28 мая парламент Грузии голосами правящей партии «Грузинская мечта» принял закон «О прозрачности иностранного влияния», явившийся следствием так называемого закона Российской Федерации об иностранных агентах, используемого путинским режимом для осуществления репрессий против гражданского общества, средств массовой информации и политической оппозиции, передала пресс-служба Рийгикогу.
Согласно пояснительной записке, ЕС, Венецианская комиссия Совета Европы и гражданское общество Грузии объявили закон противоречащим Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, так как он нарушает принципы верховенства права, законности и пропорциональности, а также запрета на дискриминацию.
Согласно проекту заявления, Рийгикогу осуждает деятельность правительства и парламентского большинства Грузии по принятию закона «О прозрачности иностранного влияния» и отход от договоренностей с ЕС и призывает парламент и правительство Грузии незамедлительно отменить закон «О прозрачности иностранного влияния».
Согласно документу, Рийгикогу также призывает правительство Грузии отказаться от применения насилия в отношении демонстрантов, гражданского общества и оппозиционных политиков; провести законное расследование в отношении органов власти и лиц, применявших насилие против мирных протестующих; выполнять обещание продвигать верховенство права и защищать права человека, а также осуществлять реформы, которые требует подавляющее большинство граждан Грузии и которые являются условием к вступлению в ЕС.
Согласно проекту заявления, пока правительство и парламент Грузии не начнут разрешать кризис с демократией, проявляя уважение к верховенству права и правам человека; не вернутся к согласованной с ЕС программе реформирования и демократизации и не отменят закон «О прозрачности иностранного влияния», Рийгикогу считает необходимым, чтобы Эстония заблокировала в ЕС все дальнейшие процессы присоединения Грузии, заморозила сотрудничество в сфере развития с государственными учреждениями Грузии и использовала освободившиеся средства на поддержку гражданского общества Грузии.
Кроме того, в соответствии с проектом заявления, Рийгикогу считает необходимым ввести правительственные санкции в отношении Бидзины Иванишвили, членов правительства, руководителей парламента Грузии и партии «Грузинская мечта», а также членов ее парламентской фракции, в том числе запрет на въезд в Эстонию. Согласно проекту заявления, парламент также хотел бы ввести правительственные санкции в отношении представителей силовых и правовых органов Грузии, участвовавших в насильственном подавлении мирных демонстраций и в репрессиях оппозиции и гражданского общества Грузии, и передать соответствующий список ЕС.
Кроме того, согласно документу, Рийгикогу поддерживает приостановление действия соглашения о безвизовом режиме между Грузией и ЕС до отмены закона «О прозрачности иностранного влияния». «Рийгикогу выражает уважение смелому народу Грузии, отстаивающему демократическое и европейское будущее Грузии», – отмечается в проекте заявления.
Комиссия Рийгикогу по иностранным делам обсудит передачу проекта заявления пленарному заседанию для обсуждения и голосования во вторник.