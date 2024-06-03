Рийгикогу рассмотрит текст заявления о кризисе демократии в Грузии

Согласно проекту заявления, пока правительство и парламент Грузии не начнут разрешать кризис с демократией, проявляя уважение к верховенству права и правам человека; не вернутся к согласованной с ЕС программе реформирования и демократизации и не отменят закон «О прозрачности иностранного влияния», Рийгикогу считает необходимым, чтобы Эстония заблокировала в ЕС все дальнейшие процессы присоединения Грузии, заморозила сотрудничество в сфере развития с государственными учреждениями Грузии и использовала освободившиеся средства на поддержку гражданского общества Грузии.

Кроме того, в соответствии с проектом заявления, Рийгикогу считает необходимым ввести правительственные санкции в отношении Бидзины Иванишвили, членов правительства, руководителей парламента Грузии и партии «Грузинская мечта», а также членов ее парламентской фракции, в том числе запрет на въезд в Эстонию. Согласно проекту заявления, парламент также хотел бы ввести правительственные санкции в отношении представителей силовых и правовых органов Грузии, участвовавших в насильственном подавлении мирных демонстраций и в репрессиях оппозиции и гражданского общества Грузии, и передать соответствующий список ЕС.

Кроме того, согласно документу, Рийгикогу поддерживает приостановление действия соглашения о безвизовом режиме между Грузией и ЕС до отмены закона «О прозрачности иностранного влияния». «Рийгикогу выражает уважение смелому народу Грузии, отстаивающему демократическое и европейское будущее Грузии», – отмечается в проекте заявления.

Комиссия Рийгикогу по иностранным делам обсудит передачу проекта заявления пленарному заседанию для обсуждения и голосования во вторник.