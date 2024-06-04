В Нарве на месте Солдинаской школы может появиться новая, за 16 миллионов евро

По словам Писаревой, новая школа совершенно точно появится в том же районе, где находилась бывшая Солдинаская школа, но по какому конкретно адресу, пока сказать с уверенностью нельзя. Окончательное решение останется за депутатами, решение будут принимать вместе с архитектурным бюро и горуправой, а адрес будет известен позже. Здание должно быть построено к 2027 году.

«Примерная сумма составит 16 миллионов евро, 15% из этой суммы - самофинансирование, остальное мы получим от государства. А договор на строительство должен быть подписан уже в июне. Деньги на архитектурный конкурс тоже заложены в данную цифру», - пояснила Мессурме.

Вице-мэр Олег Карпиков добавил, что в этой сумме заложен и снос старого здания Солдинаской школы, а проект рассчитан на 5700 квадратных метров.

Отдельная тема - это школьный стадион. Карпиков пояснил, что если просто снести Солдинаскую школу и на ее место поставить новую, то места для спортивного стадиона не будет.

«К размеру стадиона есть определенные требования, и если мы построим стадион с меньшей площадью, это будет просто тренировочное поле. И там нельзя будет проводить соревнования, будут присутствовать другие ограничения», - заявила Мессуре Писсарева.