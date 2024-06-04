В понедельник на пресс-конференции вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева рассказала, что на месте бывшей Солдинаской школы может появиться новая. Но пока не проведен архитектурный конкурс, о деталях говорить рано.
В Нарве на месте Солдинаской школы может появиться новая, за 16 миллионов евро
По словам Писаревой, новая школа совершенно точно появится в том же районе, где находилась бывшая Солдинаская школа, но по какому конкретно адресу, пока сказать с уверенностью нельзя. Окончательное решение останется за депутатами, решение будут принимать вместе с архитектурным бюро и горуправой, а адрес будет известен позже. Здание должно быть построено к 2027 году.
«Примерная сумма составит 16 миллионов евро, 15% из этой суммы - самофинансирование, остальное мы получим от государства. А договор на строительство должен быть подписан уже в июне. Деньги на архитектурный конкурс тоже заложены в данную цифру», - пояснила Мессурме.
Вице-мэр Олег Карпиков добавил, что в этой сумме заложен и снос старого здания Солдинаской школы, а проект рассчитан на 5700 квадратных метров.
Отдельная тема - это школьный стадион. Карпиков пояснил, что если просто снести Солдинаскую школу и на ее место поставить новую, то места для спортивного стадиона не будет.
«К размеру стадиона есть определенные требования, и если мы построим стадион с меньшей площадью, это будет просто тренировочное поле. И там нельзя будет проводить соревнования, будут присутствовать другие ограничения», - заявила Мессуре Писсарева.
«Может быть, мы снесем три детских сада, которые находятся рядом, и построим школу на этом месте. Проблема в том, что один из детских садов - Väike Vend - это постройка 56-ого года, и наш архитектор говорить, что его стоило бы сохранить, потому что у нас мало зданий тех годов», - добавил Олег Карпиков.
В новое здание планируется поместить объединенные Пяхклимяэ, шестую и Паю школу, всего около 1000 учеников. Решение об объединении этих трех школ было принято еще в феврале и является частью плана по дальнейшему сокращению учебных площадей в городе, чтобы получить от министерства образования средства ЕС на строительство нового школьного здания.
Согласно проекту постановления, еще в июне прошлого года Министерство образования и науки представило Нарвской горуправе предложение о начале переговоров о строительстве нового здания основной школы с тремя параллелями. Благодаря стараниям депутатов из оппозиционной фракции Respekt, было решено объединить школы, но дать Паю школе, в которой обучаются дети с особыми потребностями, собственный юридический статус.