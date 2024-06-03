Финская полиция использует Вивальди и Штрауса для разгона молодежи, веселящейся на пляжах

Перевод: Павел Соболев

Однако этот своеобразный метод используется не впервые. В течение уже последних нескольких лет классическая музыка звучит из двух больших колонок на пляже Хаукилахти по вечерам с 18.30 до 23.30, сообщает Yle.

В плейлист этого года вошли «На прекрасном голубом Дунае» Рихарда Штрауса, «Времена года» Антонио Вивальди и «Аве Мария» Франца Шуберта.

По словам Микко Ювонена, офицера полиции западной части Уусимаа, аналогичные меры применяются и в других странах мира. До сих пор было замечено, что это работает. «По каким-то причинам молодежь не любит классическую музыку и держится подальше от мест, где ее играют», - сказал Ювонен.

Впервые опробованный в Эспоо шесть лет назад, этот метод теперь используется каждый год. Основная цель - не допускать тусующуюся молодежь к воде.

«Для нас будет лучше, если мы удержим молодежь на суше. Тут также хорошо купаться семьями, и хотелось бы, чтобы по утрам пляж был чистый», - сказал Ювонен. В прошлом Хаукилахти был популярен среди школьников, отмечающих окончание учебного года. Однако они часто оставляют после себя много мусора и битого стекла.