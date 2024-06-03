Управа Нымме открывает сезон летних тренировок по четвергам

Перевод: Павел Соболев

«Занятия спортом на свежем воздухе положительно влияют как на физическое, так и на психическое здоровье и качество жизни в целом. Если к этому добавить летний Нымме с хорошим тренером, то это отличная возможность приятно провести свободное время», - сказала заместитель старейшины Нымме Андра Рооса и пригласила всех присоединиться к тренировкам.

Тренировки по общей физической подготовке проходят у Ныммеского дома (по адресу Валдеку, 13) по четвергам в 18.00, их проводит тренер Nike Run Club Кристийна Лаури. Упражнения подходят как молодым, так и пожилым людям, как новичкам, так и опытным спортсменам. В ходе тренировки за час прорабатываются все самые важные группы мышц, используются увлекательные пособия, разучиваются новые упражнения, которые можно выполнять самостоятельно. Вы можете приобрести учебное оборудование на месте. На тренировки открыта предварительная запись.

На тренировку можно приехать на велосипеде или пешком, либо на автомобиле, который можно удобно припарковать на парковке перед зданием районной управы. Дождливая погода, конечно, не будет поводом отменять тренировки. В случае очень сильного дождя тренировки пройдут в помещении. Информация о тренировках будет размещена в социальных сетях и на сайте управы.