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ФОТО И ВИДЕО Ничто не может остановить 13-летних «автолюбителей»: очередной автомобиль был угнан, разбит и оставлен в канаве

Тийт Рейнберг
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Вчера, 2 июня, в Пайде был угнан автомобиль ВАЗ, который в воскресенье днем ​​был найден разбитым в канаве.
Вчера, 2 июня, в Пайде был угнан автомобиль ВАЗ, который в воскресенье днем ​​был найден разбитым в канаве. Фото: Politsei

24 мая в Ярвамаа произошли события, напоминающие голливудский фильм. Рано утром в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Volkswagen Passat в городе Пайде. В это же время полицейский патруль заметил угнанный автомобиль в деревне Раукла волости Тюри. Когда патруль включил сирены, водитель автомобиля не остановился, а попытался скрыться от полиции. 

Полиция не смогла остановить автомобиль, который мчался со скоростью до 150 километров в час, поэтому им пришлось прострелить шины транспортного средства и перекрыть дорогу.

Когда полицейские направили пистолеты на остановившийся автомобиль и приказали находящимся в ней людям выйти, из машины показались двое 13-летних и один 14-летний мальчик.

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