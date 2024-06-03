ФОТО И ВИДЕО Ничто не может остановить 13-летних «автолюбителей»: очередной автомобиль был угнан, разбит и оставлен в канаве

24 мая в Ярвамаа произошли события, напоминающие голливудский фильм. Рано утром в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Volkswagen Passat в городе Пайде. В это же время полицейский патруль заметил угнанный автомобиль в деревне Раукла волости Тюри. Когда патруль включил сирены, водитель автомобиля не остановился, а попытался скрыться от полиции.
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Полиция не смогла остановить автомобиль, который мчался со скоростью до 150 километров в час, поэтому им пришлось прострелить шины транспортного средства и перекрыть дорогу.