Во второй уик-энд первого месяца лета, с 7 по 9 июня, в Таллинне пройдут 42-е Дни Старого города. В эти дни Музей природы предлагает ряд интересных мероприятий для любителей культуры, искателей приключений и, конечно же, любителей животных. Во дворе музея откроется уникальный «сад собачьих чувств», где всем собакам будет предложено забыть о своих заботах.
Во время Дней Старого города собаки смогут позабыть о своих заботах во дворе Музея природы
Перевод: Павел Соболев
В связи с наступившим годом культурного богатства Эстонское общество собак-поводырей и терапевтических собак, а также Институт естественных и медицинских наук Таллиннского университета вместе с Музеем природы хотят сосредоточить внимание на собаках как членах семьи и общества и на их потребностях.
В пятницу, 7 июня, в 16.00 во дворе Музея природы откроется собачий сад. Там будут рады как двуногим, так и четвероногим существам.
«Собаки, в отличие от нас, людей, живут в мире запахов, - объясняет Маарья Тали, представитель Эстонского общества собак-поводырей и терапевтических собак. - Поэтому спокойное, целенаправленное исследование окружающего мира с опущенным носом - основная потребность собаки».
Однако, по ее словам, у многих собак, живущих в городе, очень мало возможностей свободно бегать, лазить по пням, копаться в песке, жевать и открывать для себя новые запахи, вкусы и текстуры. «Мы хотим создать для четвероногих жителей Таллинна оазис, где они смогут развлечься и чувствовать себя в безопасности. Мы также хотим показать, как легко самостоятельно обеспечить такую среду для своего животного».
Мастер-классы и мероприятия в рамках Дней Старого города знакомят посетителей с тем, как лучше дружить со своими собаками, как понимать их и осознавать, что им нужно, чтобы жить полноценной жизнью в городе. В течение трех дней будет возможно мастерить игрушки для собак, участвовать в беседе о культуре содержания животных, а в воскресенье можно будет прийти и принять участие в семейном завтраке, который проведет команда собак-терапевтов Johanna Lamp ja Nova. Познакомившись с собаками, посетители смогут изготовить поделки из природных материалов.
В субботу, 8 июня, во дворе музея состоится концерт «Лето поблизости». Выступят хор Таллиннской ратуши и женский хор «Кая». Дирижер - Керсти Сейтам, Тармо Силлаотса можно будет увидеть за фортепиано.
В тот же день, 8 июня, в Тоомпарке пройдет марафон наблюдения за природой. Шатер со флеш-шоу будет открыт для публики с 12 до 22 часов. В программе шесть экскурсий, будет возможно наблюдать за водными обитателями, птицами, летучими мышами и мотыльками. Чтобы привлечь внимание к богатству жизни городской природы и объяснить, как косить траву экологически безопасным способом, во время марафона наблюдения за природой также будет проведен мастер-класс по скашиванию травы косой (но только если будет хорошая погода).
Кроме того, рядом с шатром будет оборудована зона для самых маленьких посетителей «Посмотри, какой вид!», которая будет учить детей замечать природу.