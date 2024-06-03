Во время Дней Старого города собаки смогут позабыть о своих заботах во дворе Музея природы

Перевод: Павел Соболев

В связи с наступившим годом культурного богатства Эстонское общество собак-поводырей и терапевтических собак, а также Институт естественных и медицинских наук Таллиннского университета вместе с Музеем природы хотят сосредоточить внимание на собаках как членах семьи и общества и на их потребностях.

В пятницу, 7 июня, в 16.00 во дворе Музея природы откроется собачий сад. Там будут рады как двуногим, так и четвероногим существам.

«Собаки, в отличие от нас, людей, живут в мире запахов, - объясняет Маарья Тали, представитель Эстонского общества собак-поводырей и терапевтических собак. - Поэтому спокойное, целенаправленное исследование окружающего мира с опущенным носом - основная потребность собаки».

Однако, по ее словам, у многих собак, живущих в городе, очень мало возможностей свободно бегать, лазить по пням, копаться в песке, жевать и открывать для себя новые запахи, вкусы и текстуры. «Мы хотим создать для четвероногих жителей Таллинна оазис, где они смогут развлечься и чувствовать себя в безопасности. Мы также хотим показать, как легко самостоятельно обеспечить такую ​​среду для своего животного».