Евродебаты Postimees Европейскому образу жизни угрожает война, а не миграция

Михкельсон : Мы занимаемся последствиями. Сейчас важно положительным образом повлиять на миграционные потоки, чтобы давление не было таким мощным, как мы это видели в 2015 году. Очень важно подумать о том, что в сердце Европы идет война. Мы должны работать для того, чтобы Украина победила.

Перлинг : Учитывая старение населения, миграция талантов сюда принесет экономический рост, и в таком случае это будет весьма положительным явлением. Следует принять меры, способствующие такой миграции. Например, полностью отказаться от квот и заменить их системой баллов: сюда приглашаются все, кто соответствует нашему ценностному и культурному пространству. Однако, когда мы говорим о миграции, которой мы хотим противостоять, мы должны быть гораздо более решительными, чем раньше. Одних законов недостаточно, их необходимо применять.

Пыллуаас : Европа ничему не научилась из массовой миграции. Границы Эстонии открыты. Мы привозим их из Средиземноморья вместо того, чтобы отправлять обратно. Возможности для прекращения миграции имеются. У нас есть целый ряд групп, которые рассматривают нелегальную иммиграцию как право человека. Эстония должна быть радикально против распределения иммигрантов. У нас треть населения - иностранного происхождения. Ежегодно сюда приезжают 7000-8000 мигрантов, и сейчас я не говорю об украинцах.