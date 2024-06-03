В конце мая в здании Postimees Свен Миксер (СДПЭ), Лийза Пакоста («Ээсти 200»), Марко Михкельсон (Партия реформ), Юри Ратас («Отечество»), Лавли Перлинг (Партия правых) и Хенн Пыллуаас (EKRE) обсуждали европейский образ жизни.
Евродебаты Postimees ⟩ Европейскому образу жизни угрожает война, а не миграция
Перевод: Ольга Лебедева
Модераторами дискуссии стали Улла Лянтс и Эвелин Калдоя. На выборах, проходящих с 3 по 9 июня, Эстония выбирает себе семерых представителей в Европейском парламенте.
- Стоит ли рассматривать европейский образ жизни как отдельную тему?
Миксер: Европейский образ жизни по-прежнему ассоциируется у меня, прежде всего, с демократией и верховенством закона. Это свобода слова, самовыражения и защита основных прав. Также равенство всех перед судом. Безусловно, здесь можно спорить, поскольку есть люди, для которых европейский образ жизни связан с какой-то определенной религией. Я скорее сказал бы, что государство светское и отделено от церкви.
Пакоста: У нас в Эстонии также много разных культур. Европейский союз создавался как экономическое сообщество, но важно, что бы мы, такие разные, могли сотрудничать. Ганзейский союз также был создан для сотрудничества.
- От кого или от чего необходимо защищать европейский образ жизни?
Михкельсон: Если мы вернемся к моменту восстановления независимости, те свободы и права, которые были связаны с членством в Европейском союзе, заслуживают защиты. Угрозы таятся в виде различных вызовов безопасности, а также существуют внутренние угрозы, такие как поляризация.
Ратас: Я помню, что одной из основных мыслей в речи папы римского было то, что мы должны защищать ценности Европейского союза. Для меня сообщество состоит из национальных государств. Мы должны защищать Эстонию, эстонский язык.
Перлинг: В Европе идет полномасштабная война. Наша свобода ограничена бюрократическими правилами, не все из которых исходят из Брюсселя. Личные свободы тоже нуждаются в защите - ведь тенденция, согласно которой государство принимает решения за людей, становится все более распространенной.
Пыллуаас: Европа - это не просто название на карте. Христианство и ценности объединяли народы последние 2000 лет. Мы находимся в ситуации, когда для их защиты, для содействия экономическому сотрудничеству и свободному передвижению, был создан Европейский союз. И создан именно на тех же предпосылках. В настоящее время мы видим угрозы европейским ценностям с разных сторон.
- Что делать с беженцами, незаконно въезжающими в Евросоюз?
Пакоста: Из Евросоюза все же поступают осмысленные регуляции, принципиальное отношение к миграции изменилось. Когда приняли миграционный пакт, на согласование которого ушло семь лет, границы, по сути, стали закрытыми. Это показывает, что мы нашли способ управлять миграцией, соблюдая при этом права человека.
Ратас: Мы должны отправить обратно тех, кто находится в Европейском союзе нелегально. Все производство, которое сейчас ведется в отношении беженцев, должно проводиться в стране их местонахождения. Европейский союз должен соблюдать соглашения, которые он имеет с третьими странами. Я имею в виду прежде всего Турцию.
Миксер: Принят пакет, состоящий из пяти крупных законов, реализация которых еще впереди. Разница в том, что идентификация иммигрантов должна происходить в течение семи дней. Были также предприняты попытки дать денег тем странам, из которых приезжает много беженцев. Следует различать, речь идет о миграционной атаке или об экономических беженцах.
Михкельсон: Мы занимаемся последствиями. Сейчас важно положительным образом повлиять на миграционные потоки, чтобы давление не было таким мощным, как мы это видели в 2015 году. Очень важно подумать о том, что в сердце Европы идет война. Мы должны работать для того, чтобы Украина победила.
Перлинг: Учитывая старение населения, миграция талантов сюда принесет экономический рост, и в таком случае это будет весьма положительным явлением. Следует принять меры, способствующие такой миграции. Например, полностью отказаться от квот и заменить их системой баллов: сюда приглашаются все, кто соответствует нашему ценностному и культурному пространству. Однако, когда мы говорим о миграции, которой мы хотим противостоять, мы должны быть гораздо более решительными, чем раньше. Одних законов недостаточно, их необходимо применять.
Пыллуаас: Европа ничему не научилась из массовой миграции. Границы Эстонии открыты. Мы привозим их из Средиземноморья вместо того, чтобы отправлять обратно. Возможности для прекращения миграции имеются. У нас есть целый ряд групп, которые рассматривают нелегальную иммиграцию как право человека. Эстония должна быть радикально против распределения иммигрантов. У нас треть населения - иностранного происхождения. Ежегодно сюда приезжают 7000-8000 мигрантов, и сейчас я не говорю об украинцах.
Миксер: Достойно сожаления, что не все в курсе, что Европейский союз сделал и делает сейчас для управления миграцией. Конечно, никто не говорит о прекращении миграции как таковой, потому что это нереально. Необходимо бороться с торговлей людьми и со всеми видами незаконной деятельности. Также необходимо бороться с использованием миграции как части гибридной атаки. При голосовании по миграционному пакету в Европейском парламенте в правом крыле были против те, кто считает, что миграция - это целиком и полностью плохо, Европа должна запереться на замок и выбросить от него ключи, а в левом крыле против проголосовали те, кто считает, что регулирование миграционного вопроса ставит под угрозу права человека. Так что голоса против исходили от обоих крыльев. В Европе есть список безопасных стран, в которые можно смело возвращать людей, и небезопасных стран, где им может грозить опасность.
Михкельсон: То, что ранее сказал Хенн Пыллуаас, совершенно невероятно. Границы Эстонии не открыты. Мы одна из самых образцовых стран в вопросе контроля и защиты приграничных потоков. Мы были первыми, кто помог Литве. Наши пограничники действовали профессионально.
- Насколько Европейский союз должен расширяться и удастся ли это сделать?
Миксер: В случае расширения мы не можем никому делать поблажки по политическим причинам, но мы можем поддержать такие страны, как Украина, чтобы они могли быстрее провести реформы. Я очень надеюсь, что мы начнем переговоры по присоединению Украины. Также надеюсь, что ни одно государство в Европейском союзе не станет по политическим причинам тормозить присоединение тех стран, которые к этому готовы.
Михкельсон: Нас ждут судьбоносные времена. В ближайшие годы Европейский союз может распасться, но может и исторически создать ситуацию, когда освобождение Украины в случае победы в войне и ее присоединение к Евросоюзу даст возможность и Беларуси де-факто освободиться от российской оккупации. Представители белорусского народа также поставили перед собой цель в один прекрасный день привести страну к членству в ЕС. Возможно, это также поможет обратить вспять те негативные тенденции, которые мы наблюдаем сейчас в Грузии. Если мы добьемся ситуации, когда в будущем Украина, Молдова, Грузия, а в отдаленном будущем - Беларусь и страны Западных Балкан окажутся в Европейском союзе, это также сформирует чрезвычайно важную и совершенно новую реальность с точки зрения на нашу безопасность.
Пакоста: В ближайшие годы будет решено, присоединится ли к нашей восточной границе такое сильное в военном плане государство, как Украина. В этом суть всех предстоящих лет. Но я только что встретилась с замминистра по делам ЕС в Венгрии и, к сожалению, узнала, что во время председательства Венгрии о вступлении Украины не было ни слова.
Ратас: Необходимо сделать все от нас зависящее, чтобы вступление Украины в ЕС было максимально реалистичным. Случится ли это в ближайшие пять лет, я не знаю.
Перлинг: Что касается расширения, то со стороны виден - в самом лучшем смысле этого слова - голод Молдовы по Евросоюзу: они стараются, проводят реформы, они безумно хотят относиться к Западу.
Пыллуаас: Если вопрос в европейских ценностях, то гей-культура и однополые браки не являются европейскими ценностями. Я хотел бы возразить на демагогию Марко Михкельсона: наша южная граница открыта и я не знаю, сколько людей приезжает с той стороны. Почти 100 000 беженцев сказали, что останутся в Эстонии, и нам известно, что более 80 процентов из них - российского происхождения. К нам не приедут учителя или физики-ядерщики, это будут люди, которые едва умеют читать.
Михкельсон: Если посмотреть, как жители Эстонии относятся к Европейскому союзу, приятно видеть, что за 20 лет членства отношение не изменилось. Членство высоко ценится в Эстонии. Есть те, кто живет в параллельном мире и не понимает, что такое европейские ценности, но Эстония явно только приобрела от членства в ЕС.
Ратас: Если один хочет танцевать фламенко, а другой - каэраяан, пусть они танцуют: это особенность Европы и я думаю, что это здорово.