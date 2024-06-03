ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Улицы Пярну затопило: многие автомобили оказались в водяной ловушке

Сегодня около 16:00 над центром города засверкали молнии и загрохотал гром. На улицах Лай и Пикк после часа дождя уровень воды был настолько высок, что не было видно номеров легковых автомобилей.

Потоп в Пярну. Фото: Kretelis Mägi

От торгового центра «Порт Артур 2» до моста «Кесклинн» движение регулируется полицией, автомобили на этот участок дороги не пускают. Буксир помогает транспортным средствам, уже застрявшим в воде.

По решению руководителя спасательной операции улица Лай была закрыта для движения транспорта от перекрестка Порт-Артур до моста в центре города. Движение транспорта будет закрыто до тех пор, пока уровень воды не снизится.

На улице Вяйке-Куке вода затопила спортивный зал, а в районе Юлейыэ волны, вызванные проезжающими автомобилями, ударяли о капоты припаркованных машин.

«После того, как здесь сделали новую ливневую канализацию и дорогу опустили почти на 20 сантиметров, во время сильных дождей на улице часто проиходят потопы. Около 17 часов шел такой сильный дождь, что мой маленький Opel Astra пришлось переместить на другое место. Днище автомобиля упиралось в воду, и проезжающие транспортные средства ударяли волнами о капот моего автомобиля», - написала жительница Юлейыэ Агнес Тамбет.

Не стоит ехать в центр Пярну. Фото: Karl Hütt

Ливень закончился около 17:00 и снова начался 40 минут спустя, в 17:40.

Пересечение улиц Лай и Ринги закрыто для движения транспорта. Фото: Kristo Niglas

Горуправа Пярну сообщила, что коммуникации не позволяют принять такое количество воды так быстро. «Если вы находитесь за рулем автомобиля, будьте осторожны, потому что крышки канализационных люков могли сдвинуться», - предупреждает горуправа в посте в Facebook.

Дорогой читатель, отправь нам фотографии потопа в Пярнумаа по адресу online@parnupostimees.ee!

Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск заявила, что Спасательный департамент обратился за помощью к полиции.

«Поскольку несколько улиц в центре города затоплены, полиция закрыла для движения улицы Лай, Пикк и Ринги. Мы направляем участников дорожного движения в объезд, чтобы еще больше автомобилей не попало в ловушку и не сломалось», - пояснила Кейск.