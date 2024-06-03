ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Улицы Пярну затопило: многие автомобили оказались в водяной ловушке

Сегодня около 16:00 над центром города засверкали молнии и загрохотал гром. На улицах Лай и Пикк после часа дождя уровень воды был настолько высок, что не было видно номеров легковых автомобилей.

Потоп в Пярну. Фото: Kretelis Mägi

От торгового центра «Порт Артур 2» до моста «Кесклинн» движение регулируется полицией, автомобили на этот участок дороги не пускают. Буксир помогает транспортным средствам, уже застрявшим в воде.

Не стоит ехать в центр Пярну. Фото: Karl Hütt

Ливень закончился около 17:00 и снова начался 40 минут спустя, в 17:40.

Пересечение улиц Лай и Ринги закрыто для движения транспорта. Фото: Kristo Niglas

Горуправа Пярну сообщила, что коммуникации не позволяют принять такое количество воды так быстро. «Если вы находитесь за рулем автомобиля, будьте осторожны, потому что крышки канализационных люков могли сдвинуться», - предупреждает горуправа в посте в Facebook.

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