Сегодня днем в Пярну прошел такой сильный дождь, что многие автомобили оказались в водяной ловушке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ⟩ Улицы Пярну затопило: многие автомобили оказались в водяной ловушке
Сегодня около 16:00 над центром города засверкали молнии и загрохотал гром. На улицах Лай и Пикк после часа дождя уровень воды был настолько высок, что не было видно номеров легковых автомобилей.
От торгового центра «Порт Артур 2» до моста «Кесклинн» движение регулируется полицией, автомобили на этот участок дороги не пускают. Буксир помогает транспортным средствам, уже застрявшим в воде.
Ливень закончился около 17:00 и снова начался 40 минут спустя, в 17:40.
Горуправа Пярну сообщила, что коммуникации не позволяют принять такое количество воды так быстро. «Если вы находитесь за рулем автомобиля, будьте осторожны, потому что крышки канализационных люков могли сдвинуться», - предупреждает горуправа в посте в Facebook.
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