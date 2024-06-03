СТУДИЯ POSTIMEES Перекресток у Ипподрома и зеленые волны: какие решения Владимира Света придется пересмотреть

– Мы проведем анализ и обсудим в нынешней горуправе, является ли это предложенное решение наиболее оптимальным, каковы варианты нашего выбора и каковы сопутствующие последствия. Это правда, что сегодня планированием этого перекрестка занимается частная компания, они уже как следует поработали и потратили деньги, и было бы несправедливо, если бы городское правительство постоянно меняло свои рекомендации. Без сомнения, мы считаемся с частным сектором, учитываем сопутствующие последствия и надеемся, что в ближайшие дни мы придем к ясности.

– Может случиться так, что у нынешней городской администрации кое-где будут другие приоритеты. Но если вы спросите о политическом наследии, у нас есть много таких вещей. Я бы сам, пожалуй, обратил внимание на велосипедные дорожки. Стратегия города по созданию велосипедных дорожек разработана в 2018 году. После этого начали заливать улицы красной краской и говорить, что теперь это современный город, можете ездить. Что касается использования, особенно в некоторых наиболее проблемных местах, то они не стали очень популярными. Например, хотя бы на Каарли-пуйестеэ. Я сам там ездил, и хотя там установлено ограничение в тридцать километров в час, но если можно протянуть руку и коснуться автобуса, это неизбежно выглядит опасным, и мы скорее видим, что пользователи легкого транспорта предпочитают тротуар, и их за это никак нельзя винить. Следовательно, следует задаться вопросом, не пора ли пересмотреть велосипедную стратегию.