Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван («Отечество») заявил в прямом эфире Postimees, что сокращение числа полос движения на перекрестке у Ипподрома было решением предыдущей городской власти, и точно неизвестно, по каким именно политическим соображениям это было сделано.
СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Перекресток у Ипподрома и зеленые волны: какие решения Владимира Света придется пересмотреть
Он заявил, что это обязательно снизит пропускную способность перекрестка, и новое правительство города должно пересмотреть это решение.
– Что вас больше всего беспокоит в пробках в Таллинне?
– Ориентационные игры, прошедшие летом прошлого года в центре Таллинна, действительно позволили составить представление о том, что происходит. Вы прожили в Таллинне много лет и вдруг вам приходится начинать движение с помощью приложения для вождения, потому что вы не знаете, будет ли сегодня уже закрыт новый объезд или на вашем маршруте появится очередной участок дорожного строительства. Как говорят в Департаменте транспорта, если работа выполнена хорошо, никто и не догадывается, что мы существуем, а если где-то есть проблема, то это очень заметно.
– В Таллинне вообще анализируется, когда какое-то место закрывается для движения транспорта, то откуда можно проехать?
– Разумеется анализируется. Мы все-таки стараемся планировать дорожные работы так, чтобы их не было слишком много в одном и том же месте, и чтобы одновременно не закрывались несколько коридоров движения. Тем не менее, следует сказать, что координация между различными компаниями, выполняющими дорожные работы, могла бы быть лучше. Небольшие работы по инженерным сетям также следует лучше планировать. В настоящий момент мы наблюдаем ситуацию, когда некоторые коммунальные предприятия начали пользоваться ситуацией и пытаются обойти согласования в Департаменте транспорта, заявляя, что у нас чрезвычайная ситуация. Однако, когда мы пошли проверять, действительно ли произошла авария, то оказывается, что на самом деле никакой аварии не было, а это была полностью плановая работа. Дорогу перекрыли не отправив уведомления в Департаменте транспорта. Такие ситуации прискорбны, и мы, несомненно, рассмотрим их, чтобы избежать их в будущем.
– В следующий понедельник начнется строительство тоннеля Палдиски-маантеэ – улица Техника. Насколько сильно это вызовет пробки на дорогах?
– Если посмотреть необходимые изменения в организации движения, то на трафике это не сильно повлияет. Приостановка движения поездов, пожалуй, будет иметь наибольшее воздействие. Но в это время, в середине июля, мы предлагаем меры по смягчению последствий для общественного транспорта в Таллинне, позволяя людям, живущим за пределами Таллинна, бесплатно ездить на общественном транспорте, который проходит через железнодорожные станции Юлемисте, Таллинн-Вяйксе и Тонди.
– Люди были рассержены, узнав, что следующим летом развязку ипподрома перестроят таким образом, чтобы сократить количество полос движения. Считаете ли вы необходимым вмешаться в этот процесс?
– Да, это очень существенно повлияет на пропускную способность перекрестка. Положительным моментом является то, что автобусная остановка на Палдиски-маантеэ будет перенесена дальше от перекрестка, а это значит, что автобусы, следующие на Мустамяэское шоссе, смогут более плавно передвигаться по двум полосам движения. Сегодня автобусная остановка находится очень близко к перекрестку, поэтому автомобили паркуются и блокируют общественный транспорт.
Но я согласен, что поскольку изначально запланированные шесть полос сократили до четырёх, то это место нам нужно обсудить в нынешней гороуправе. Я определенно хочу коснуться этого вопроса сегодня в офисе. На самом деле сокращение полос было решением предыдущей городской власти, и пока неясно, какие именно политические соображения стояли за этим, почему они посчитали это наиболее разумной идеей.
– Сколько подобного политического наследия вы еще получили со стороны дорожного движения, процессы, которые уже идут, остановить невозможно, но вы ведь можете вмешаться в проект, который начнется только через год?
– Мы проведем анализ и обсудим в нынешней горуправе, является ли это предложенное решение наиболее оптимальным, каковы варианты нашего выбора и каковы сопутствующие последствия. Это правда, что сегодня планированием этого перекрестка занимается частная компания, они уже как следует поработали и потратили деньги, и было бы несправедливо, если бы городское правительство постоянно меняло свои рекомендации. Без сомнения, мы считаемся с частным сектором, учитываем сопутствующие последствия и надеемся, что в ближайшие дни мы придем к ясности.
– Так может быть, наследие Владимира Света все-таки придется пересмотреть?
– Может случиться так, что у нынешней городской администрации кое-где будут другие приоритеты. Но если вы спросите о политическом наследии, у нас есть много таких вещей. Я бы сам, пожалуй, обратил внимание на велосипедные дорожки. Стратегия города по созданию велосипедных дорожек разработана в 2018 году. После этого начали заливать улицы красной краской и говорить, что теперь это современный город, можете ездить. Что касается использования, особенно в некоторых наиболее проблемных местах, то они не стали очень популярными. Например, хотя бы на Каарли-пуйестеэ. Я сам там ездил, и хотя там установлено ограничение в тридцать километров в час, но если можно протянуть руку и коснуться автобуса, это неизбежно выглядит опасным, и мы скорее видим, что пользователи легкого транспорта предпочитают тротуар, и их за это никак нельзя винить. Следовательно, следует задаться вопросом, не пора ли пересмотреть велосипедную стратегию.
Еще одним сопутствующим политическим наследием является «зеленая волна». В моем особом фокусе сейчас зеленые волны на магистральных дорогах. Конкретный пример – улица Лийвалая. В политическом плане понятно, что они пытались сделать. Вместо того, чтобы давать зеленую волну водителям, зеленую волну давали пешеходам, чтобы пешеходы могли переходить шоссе, не останавливаясь. Однако в результате машины останавливаются почти на каждом светофоре, поэтому им фактически быстрее свернуть в переулки. К сожалению, это существенно более узкие улицы с жилыми домами, на которых сильно возросла транспортная нагрузка, но следует учитывать наличие пешеходов и в переулках. Итак, если посмотреть на общую картину, то ситуация для пешеходов стала гораздо более опасной, и мой интерес, скорее, состоит в том, чтобы изменить такое политическое наследие.
– Значит, пользоваться этими красными велосипедными дорожками по-прежнему нецелесообразно?
– Зависит от ситуации. Я не могу сказать, что все красные велодорожки нелогичные и плохие, есть и такие, которые находятся на повышенном уровне рядом с пешеходами, и я ничего против них не имею. Но я думаю, что такой популизм, связанного с легким транспортом, когда просто принимается какое-то опасное решение, главное, чтобы это можно было сделать быстро, неуместен. Это не служит ни чьим-либо интересам. Мы хотим видеть долгосрочные решения, и одна из тем, которую я хочу поднять в горуправе, заключается в том, что, возможно, вместо этого нам следует создать сеть велосипедных дорожек на боковых улицах. Мы хотим снизить транспортную нагрузку на боковых улицах, и также может быть постоянное решение для легкого движения.
– А что насчет ограничения скорости? Практична ли скорость 40 км/ч на улице Лийвалайя?
– У нас есть мирное соглашение об ограничении скорости в коалиции. Остальным партнерам по коалиции такое ограничение скорости нравится, они хотели еще больше снизить его. «Отечество» хотело восстановить прежнюю ситуацию, поскольку в некоторых местах ограничения скорости имеют странный эффект. Однако для того, чтобы мы все развивали проэстонский Таллинн, мы договорились об условиях мирного соглашения.