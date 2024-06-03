ФОТО У Эйфелевой башни установили гробы с надписью «Французские солдаты Украины». Полиция расследует возможный «российский след»

Утром 1 июня пять фальшивых гробов, залитых гипсом, установили около Эйфелевой башни, напоминает Le Monde. Они были завернуты во французские флаги, там также была надпись «Французские солдаты Украины». В тот же день в Париже задержали троих мужчин - водителя грузовика, на котором перевозили гробы, и еще двоих мужчин, которые собирались сесть на автобус до Берлина. По словам водителя, ему заплатили за перевозку людей и гробов, а сам он приехал из Болгарии накануне вечером. Двое других задержанных - украинец и немец - заявили, что получили 400 евро за доставку гробов.

Le Monde пишет, что анализ содержимого телефона одного из задержанных и показания подозреваемых свидетельствуют о том, что они контактировали с подозреваемым в причастности к осквернению Стены Праведников мира. Речь идет о 34-летнем выходце из Болгарии Георгии Ф. По версии следствия, он вместе еще с двумя людьми сделал отпечатки «красных ладоней» на мемориале в ночь с 13 на 14 мая.

Одна из приоритетных версий следствия заключается в том, что произошедшее - операция по дестабилизации, координируемая из-за рубежа. Источник издания France.Info утверждает, что речь идет об операции из России. Кроме того, полиция предполагает, что российские спецслужбы также могут быть причастны к появлению изображений звезд Давида на зданиях в Париже и его пригородах в октябре 2023 года.