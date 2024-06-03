Вторая половина июня будет теплой и сухой

Начавшийся по-летнему месяц еще несколько дней будет продолжаться в том же духе. Циклон, который охватит Северную Европу, создаст условия для формирования кучевых дождевых облаков. Возможны отдельные кратковременные дожди, грозы, но обширные ливни не ожидаются.

После 5 июня юго-западное течение по кромке циклона принесет на восточное побережье Балтийского моря прохладную воздушную массу. Температура воздуха по ночам упадет вдали от побережья на 3-4 отметки ниже 10 градусов тепла, максимальная температура воздуха днем составит около 20 градусов тепла.

После 10 июня по кромке зоны низкого давления над Эстонией пройдут зоны дождей. Ветер западных направлений сменится ветром северных направлений, погода будет по-прежнему прохладной.

После 15 июня и усиления антициклона осадки станут реже, погода станет суше и теплее.

Если над Скандинавией антициклон будет малоподвижным, то в течение последней трети месяца кратковременные дожди ожидаются только в отдельные дни, погода будет по-летнему теплой.

Средняя температура воздуха в по итогам месяца будет близкой к норме или немного выше (норма 13,-15,9 градуса тепла). Количество осадков будет немного ниже нормы (норма 47-88 мм).