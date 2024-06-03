К вечеру понедельника на выборах в Европарламент проголосовали около 26 тысяч человек

Всего проголосовали 25 990, то есть 2,7 % всех избирателей, передала Государственная служба по организации выборов.

Проголосовать на 26 избирательных участках в Таллинне пришло 4032, на 11 участках в Тарту - 1072 человека.

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20.00 субботы, 8 июня. До четверга с 12.00 до 20.00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна.

С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты все 377 избирательных участков по всей Эстонии.

В день выборов, 9 июня, все избирательные участки открыты с 9.00 до 20.00. Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee.

На прошлой неделе также состоялось голосование в посольствах Эстонии. Всего проголосовали 523 постоянно проживающих за рубежом или временно находящихся там имеющих право голоса граждан.