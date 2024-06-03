По состоянию на 20:00 в понедельник на выборах в Европейский парламент 8334 избирателя по всей Эстонии проголосовали на избирательных участках и 17 656 - электронно.
К вечеру понедельника на выборах в Европарламент проголосовали около 26 тысяч человек
Всего проголосовали 25 990, то есть 2,7 % всех избирателей, передала Государственная служба по организации выборов.
Проголосовать на 26 избирательных участках в Таллинне пришло 4032, на 11 участках в Тарту - 1072 человека.
Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20.00 субботы, 8 июня. До четверга с 12.00 до 20.00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна.
С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты все 377 избирательных участков по всей Эстонии.
В день выборов, 9 июня, все избирательные участки открыты с 9.00 до 20.00. Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee.
На прошлой неделе также состоялось голосование в посольствах Эстонии. Всего проголосовали 523 постоянно проживающих за рубежом или временно находящихся там имеющих право голоса граждан.