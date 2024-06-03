ЭТО СЛУЧИЛОСЬ! «Реал» объявил о подписании Мбаппе

Последней командой, за которую выступал Мбаппе, была ПСЖ. Коллектив из Франции Килиан покинул на правах свободного агента в конце сезона 2023/24.

Представляя ПСЖ с 2017 года, Мбаппе быстро стал одним из лучших футболистов мира. О его подписании мечтали все клубы мира, но француз остановил свой выбор на испанском футбольном гиганте «Реал».

«Это сбывшаяся мечта. Я очень рад и горд присоединиться к футбольному клубу моей мечты. Никто не может понять, как я сейчас взволнован. Мне не терпится предстать перед болельщиками и поблагодарить их за невероятную поддержку. Вперед, Мадрид!», - написал Мбаппе в социальных сетях.