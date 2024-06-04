Кто должен быть тем самым приказчиком, который заставит Запад отправлять в Украину боеприпасы и оружие?

Мягги: Думаю, большая проблема заключается в том, что между странами ЕС и НАТО нет четкого понимания, как выйти из кризиса. Мы можем обсудить, кто и в какие сроки должен дать оружие, но конечная цель - мир и разрешение ситуации, кризиса.

Мадисон: Это вопрос на миллион долларов. Никто не знает, кто должен быть этим человеком. Мы можем рассуждать теоретически. Но дело в том, что все поставки оружия зависят от внутригосударственных решений. Мы можем лишь информировать о том, что представляет собой угроза со стороны России. Возвращение украинских территорий зависит от четырех стран: США, Франции, Германии и Великобритании. Только Испания предоставила Украине военную помощь на сумму более 600 миллионов евро. Франция выделила ровно столько же.

У нас разные представления о конечной цели. В то же время ни Франция, ни Германия, ни Соединенные Штаты не хотят, чтобы Россия развалилась, потому что она является ядерной державой. Этот страх нас не очень устраивает, потому что для нас нет особой разницы, где мы умрем - здесь или в Сибири. К сожалению, мировоззрение у нас совсем другое. Мы должны информировать и объяснять.