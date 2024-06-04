Сегодня на совместном открытом заседании комиссии Рийгикогу по окружающей среде и комиссии по экономике пройдет обсуждение обеспечения надежности энергоснабжения, привязанное к вопросу внедрения в Эстонии ядерной энергетики.
Рийгикогу предстоит принять принципиальное решение относительно внедрения ядерной энергетики
Председатель комиссии по окружающей среде Игорь Таро пояснил, что к 2040 году Эстония должна будет полностью отказаться от производства энергии, основанной на ископаемом топливе. Это может привести к образованию серьезного пробела в части обеспечения энергоснабжения.
«Если запланированной в рамках текущих амбиций мощности производства возобновляемой энергии окажется недостаточно, мы должны искать дальнейшие компромиссы и принять решение о внедрении ядерной энергии к 2040 году», – сказал Таро.
Он добавил, что, безусловно, актуальным вопросом является стоимость подобного проекта. Но еще важнее – во сколько экономике и обществу Эстонии может обойтись исключение этой возможности в долгосрочной перспективе.
Председатель комиссии по экономике Яак Ааб сказал, что при принятии решения о строительстве АЭС необходимо определить видение сферы энергетики Эстонии на ближайшие десятилетия.
«Мы должны убедиться, что строительство АЭС не вытеснит с нашего рынка более дешевые источники возобновляемой энергии. Также необходимо решить, как мы уместим все возможности производства энергии в наш энергетический портфель, – отметил Ааб. – Правительство планирует составить программу развития сектора энергетики до 2035 года, которая должна более подробно ответить на поставленные выше вопросы. На ее основе мы сможем принять решение о необходимости внедрения ядерной энергии и скорости этих процессов».
Ааб пояснил, что мы обсуждали вопросы охраны окружающей среды, связанные со строительством АЭС, а также достижение климатических целей, но мы должны добиться ясности в том, что касается экономических аспектов этого шага и обеспечения надежности энергоснабжения.
На сегодняшнее заседание приглашены представители Министерства климата, Rohetiiger AS, TalTech, Fermi Energia AS, Центрального союза работодателей, Фонда природы Эстонии и Союза электропромышленности Эстонии.
Представленный 55 членами Рийгикогу проект постановления Рийгикогу «О поддержке внедрения ядерной энергии в Эстонии» (431 OE) прошел первое чтение 29 мая. Документ позволит начать подготовку к внедрению в Эстонии ядерной энергии и создать соответствующую законодательную базу.
С проектом постановления Рийгикогу примет принципиальное решение, рассматривать ли в будущем производство в Эстонии ядерной энергии. Проект в первую очередь опирается на анализ, проведенный рабочей группой по ядерной энергии в 2021–2023 гг., согласно которому внедрение ядерной энергии в Эстонии реализуемо.
Подготовка к внедрению ядерной энергии включает в себя разработку проекта закона о ядерной энергии и ядерной безопасности и, при необходимости, изменение и дополнение действующих правовых актов; создание учреждения, регулирующего безопасное использование ядерной энергии, и развитие компетенций в этой сфере.
Заседание комиссий начнется в 14:00. Прямая трансляция доступна на сайте Рийгикогу.