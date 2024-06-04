Рийгикогу предстоит принять принципиальное решение относительно внедрения ядерной энергетики

Председатель комиссии по окружающей среде Игорь Таро пояснил, что к 2040 году Эстония должна будет полностью отказаться от производства энергии, основанной на ископаемом топливе. Это может привести к образованию серьезного пробела в части обеспечения энергоснабжения.

«Если запланированной в рамках текущих амбиций мощности производства возобновляемой энергии окажется недостаточно, мы должны искать дальнейшие компромиссы и принять решение о внедрении ядерной энергии к 2040 году», – сказал Таро.

Он добавил, что, безусловно, актуальным вопросом является стоимость подобного проекта. Но еще важнее – во сколько экономике и обществу Эстонии может обойтись исключение этой возможности в долгосрочной перспективе.

Председатель комиссии по экономике Яак Ааб сказал, что при принятии решения о строительстве АЭС необходимо определить видение сферы энергетики Эстонии на ближайшие десятилетия.

«Мы должны убедиться, что строительство АЭС не вытеснит с нашего рынка более дешевые источники возобновляемой энергии. Также необходимо решить, как мы уместим все возможности производства энергии в наш энергетический портфель, – отметил Ааб. – Правительство планирует составить программу развития сектора энергетики до 2035 года, которая должна более подробно ответить на поставленные выше вопросы. На ее основе мы сможем принять решение о необходимости внедрения ядерной энергии и скорости этих процессов».