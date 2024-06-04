Стало известно, сколько будет зарабатывать Мбаппе в «Реале»

За присоединение 25-летнего футболиста к испанскому клубу «Реалу» придется заплатить. За подписание контракта нападающий получит гонорар в размере 150 миллионов евро. Эта сумма будет выплачиваться Мбаппе в течение пяти лет – по 30 миллионов евро ежегодно, сообщает BBC. Это означает, что на счет француза от «Реала» будет поступать 45 миллионов евро в год.

Учитывая, что в году 525 600 минут, это значит, что Мбаппе будет зарабатывать в «Реале» 85,61 евро в минуту.

Это невероятная сумма для обычного человека. По данным спортивного портала L'Équipe, Мбаппе, находясь в составе ПСЖ, в год зарабатывал 72 млн евро – это столько же, сколько шесть его одноклубников вместе взятых.