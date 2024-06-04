По данным Департамента статистики Эстонии, в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни жителей Эстонии при рождении составила 79 лет. Это самый высокий результат за всю историю, который также превышает показатели других стран Балтии. Однако продолжительность здоровой жизни несколько уменьшилось.
Ожидаемая продолжительность жизни выросла в Эстонии до рекордного значения
«После спада, имевшего место во время пандемии коронавируса, ожидаемая продолжительность жизни вновь выросла и превысила показатель 2019 года», — отметила руководитель рабочей группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс.
Аналитик пояснила, что Эстония все еще отстает от средней продолжительности жизни в европейских странах, которая по предварительным данным составляет 81,5 года. «Однако наш показатель самый высокий по сравнению с другими странами Балтии. Если в Эстонии ожидаемая продолжительность жизни составляет 79 лет, то в Литве она достигает 77,3 года, а в Латвии – 75,9 года», — сказала она.
Однако в соседней Финляндии ожидаемая продолжительность жизни значительно выше, чем в Эстонии – 81,7 года. Странами с наиболее высоким в Европе показателем являются Лихтенштейн, Швейцария и Испания, где продолжительность жизни составляет чуть более 84 лет. Самая низкая продолжительность жизни в Болгарии и Латвии, где она составляет менее 76 лет.
«Страны Балтии по-прежнему выделяются среди европейских стран большой гендерной разницей в продолжительности жизни. Если продолжительность жизни женщин в Эстонии составляет 83,1 года, то ожидаемая продолжительность жизни мужчин – 74,5 года», — отметила аналитик.
Продолжительность здоровой жизни уменьшилась
Данные за 2023 год демонстрируют, что жители Эстонии будут жить здоровыми в течение 58 лет. «По сравнению с прошлым годом количество оставшихся лет здоровой жизни сократилось на 1,2 года. Мужчины живут здоровыми 56,4 года, а женщины – 59,5 лет. Как у мужчин, так и у женщин количество здоровых лет несколько уменьшилось по сравнению с прошлым годом», — сказала Вооленс.
«Если сравнить продолжительность жизни и продолжительность здоровой жизни, то окажется, что продолжительность жизни мужчин короче, но в здоровом состоянии они живут дольше. Годы здоровой жизни мужчин составляют 75,7% продолжительности жизни. Женщины же живут здоровыми 71,6% своей жизни», — отметила Вооленс.
Также выяснилось, что продолжительность здоровой жизни выше в городских районах. Однако в 2023 году разница между населенными пунктами оказалась наименьшей за последние пять лет. В городах люди живут на 1,51 года дольше, чем в сельской местности.
Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни – в Тартумаа и Харьюмаа
Ожидаемая продолжительность жизни эстонцев несколько выше, чем у неэстонцев, и составляет 79,6 и 78,4 года соответственно. Однако в последние годы этот разрыв сократился.
Ожидаемая продолжительность жизни также связана с уровнем образования человека. В то время как ожидаемая продолжительность жизни женщин с высшим образованием составляет 86 лет, у мужчин с основным образованием она составляет 68,3 года. Та же тенденция наблюдается и в отношении продолжительности здоровой жизни: люди с высшим образованием живут здоровыми дольше, чем люди с основным или средним образованием. По данным 2023 года, люди с высшим образованием проживут здоровыми 61,81 года, а люди с основным образованием — 48,6 года.
Выяснилось, самая высокая продолжительность жизни жителей Эстонии – в Тартумаа и Харьюмаа – 80,1 и 79,8 года соответственно. «Тартумаа на данный момент единственный уезд, где ожидаемая продолжительность жизни превышает 80-летний рубеж. В 2019 и 2020 годах Харьюмаа и Таллинн также превысили 80-летнюю отметку, но на данный момент показатели там ниже 80», — уточнила Вооленс, добавив, что самая низкая продолжительность жизни – в Ида-Вирумаа, где она составляет 75,8 года.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это среднее количество лет, которое предположительно проживет новорожденный, если характерные для рассматриваемого периода показатели смертности не изменятся. Методика расчета ожидаемой продолжительности жизни описана в методическом документе.
Число оставшихся лет здоровой жизни — это среднее количество лет, которое человек вероятно проживет без ограничений в повседневной деятельности, если смертность и показатели здоровья населения останутся неизменными. При расчете этого показателя одним из компонентов служит полученная путем опроса информация относительно того, в какой степени респонденты имели на протяжении последних шести месяцев ограничения в повседневной деятельности по причине каких-либо проблем со здоровьем. Учитываются только те ответы, в которых респондент отвечал, что не имел ограничений в связи с проблемами со здоровьем.