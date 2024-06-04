Ожидаемая продолжительность жизни выросла в Эстонии до рекордного значения

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это среднее количество лет, которое предположительно проживет новорожденный, если характерные для рассматриваемого периода показатели смертности не изменятся. Методика расчета ожидаемой продолжительности жизни описана в методическом документе.

Число оставшихся лет здоровой жизни — это среднее количество лет, которое человек вероятно проживет без ограничений в повседневной деятельности, если смертность и показатели здоровья населения останутся неизменными. При расчете этого показателя одним из компонентов служит полученная путем опроса информация относительно того, в какой степени респонденты имели на протяжении последних шести месяцев ограничения в повседневной деятельности по причине каких-либо проблем со здоровьем. Учитываются только те ответы, в которых респондент отвечал, что не имел ограничений в связи с проблемами со здоровьем.