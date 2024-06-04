Умер знаменитый теннисист

Лапимаа, родившийся 28 мая 1952 года, был одним из самых успешных теннисистов Эстонии в юниорском классе за всю историю. У него три золотых медали в одиночном разряде в разных возрастных группах, также он продемонстрировал высокие результаты и на всесоюзной арене. В 1968 году Лапимаа помог юношеской сборной привезти в Эстонию золотую медаль, а в 1970 году он стал чемпионом СССР уже в одиночном разряде.

Об этом Лапимаа вспоминает в книге «100 лет эстонскому теннису», рассказывая о психологической поддержке тренера Талви Мярья и о том, как ночью мастер Рихо Майберг чинил его ракетку – чтобы помочь Лапимаа стать чемпионом.

Личным тренером Лапимаа был Юри Пылдоя, в эту же тренировочную группу входил Эрвин Ланге, впоследствии призер чемпионатов СССР и многократный чемпион Эстонии. Лапимаа вспоминал, что в младших возрастных группах Ланге отставал от него, но благодаря поддержке друг друга оба добились известности.

К сожалению, во взрослом классе Лапимаа не смог завоевать чемпионство Эстонии, у него лишь серебряная и бронзовая медали в парном разряде. Это знали конкуренты, но и сам Лапимаа признавал, что для взрослого разряда его левая рука слабовата. Соперники использовали это знание.

В середине 1970-х годов Лапимаа женился на Елене Комаровой - 15-кратной чемпионке Эстонии. Семья Лапимаа продолжила традицию - сын Уно Лапимаа успешно играл и учился в США, работал тренером и в Америке, и в Эстонии. Дочь старшего сына - Виллема Лапимаа - Мари Йоханна в данный момент является одним из самых успешных молодых игроков Эстонии.

Многие любители тенниса подтверждают, что Виллем Лапимаа остался легендой даже после завершения теннисной карьеры. Он был душой многих теннисных мероприятий, рассказывал удивительные истории про мир тенниса.

Лапимаа очень интересовался развитием эстонского тенниса, а также часто предлагал журналу «Теннис» темы, например, о каких слабых местах в нашем теннисе можно было бы написать. Конечно, многие помнят Лапимаа и как преданного болельщика - на матчах Кубка Дэвиса сборной Эстонии и женского Кубка Федерации он был одним из самых страстных зрителей.

Эстонский теннис утратил очень хорошего друга, яркого человека и прекрасного игрока. Приносим глубокие соболезнования семье и близким Виллема Лапимаа.