ПЕРСОНА Ингар Дуболазов: «Позволить кому-то другому тащить эту лямку было бы нечестно»

Учитель был убежден, что языковая практика – процесс двусторонний и взаимно полезный. Поскольку ученики на уроке разговаривали с ним по-эстонски, то и он должен был демонстрировать готовность переходить на другой язык. На русском учитель и гимназисты общались на переменах, на внеклассных мероприятиях или при обсуждении тем, прямо не касавшихся природоведения.

Свою работу в Ахтме Ингар Дуболазов считает очень интересным периодом в жизни, когда он помимо преподавания собственно своих предметов помогал самым сильным ребятам осваивать научный эстонский язык и умение писать исследовательские работы на эстонском. Сегодня несколько таких его учеников уже окончили медицинский факультет и стали врачами-резидентами.

На тот момент Дуболазов был совсем молод, разница в возрасте с гимназистами составляла всего 5-6 лет. Он сам считает, что это помогало взаимопониманию с учениками, при этом проблем с дисциплиной у молодого учителя никогда не было. По его словам, в школе нужны учителя разных поколений, так как каждое поколение может привнести в учебный процесс свои сильные стороны – опыт или хорошее понимание внутреннего мира подростка.

Школьная реформа опоздала на 30 лет

Принципиальное решение о переходе на эстоноязычное обучение во всех школах Эстонии было принято Рийгикогу в 1993 году. В 2000 году для неэстонских школ было предложено 60% от учебной программы в обязательном порядке преподавать на эстонском языке.

Полный переход на эстоноязычное образование на всех уровнях, начиная с дошкольного, запланирован решением правительства на 2024-2030 годы.

5 марта 2024 года были представлены результаты мониторинга интеграции эстонского общества. Результаты исследования говорят, что поддержка реформы в обществе растет, а идея чисто русской школы поддержкой не пользуется.