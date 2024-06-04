Сколько остатков пестицидов содержится в эстонских продуктах питания?

Аннели Хаугас, советник отдела безопасности пищевых продуктов Министерства регионального развития и сельского хозяйства, пишет в блоге, что в рамках отчета Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) взял в общей сложности 349 проб в Эстонии в 2022 году. Из них 264 были обычными и 85 органическими продуктами.