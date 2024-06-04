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Сколько остатков пестицидов содержится в эстонских продуктах питания?

rus.postimees.ee
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Яблоки.
Яблоки. Фото: Toomas Huik

Ежегодно Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) публикует отчет о наличии остатков пестицидов в продуктах питания на рынке ЕС. Сколько остатков пестицидов содержится в эстонских продуктах питания?

Аннели Хаугас, советник отдела безопасности пищевых продуктов Министерства регионального развития и сельского хозяйства, пишет в блоге, что в рамках отчета Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) взял в общей сложности 349 проб в Эстонии в 2022 году. Из них 264 были обычными и 85 органическими продуктами.

В случае обычных продуктов в двух партиях шпината из Италии и одной партии грейпфрута из Турции было обнаружено превышение максимального предела.

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