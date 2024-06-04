Перевод: Ольга Лебедева

В воскресенье, 9 июня, граждане Эстонии и Европейского союза изберут Европейский парламент. Этому предшествуют предварительное голосование и электронные выборы. И хотя Европейский парламент может показаться нам далеким, попеременно находящимся то в Брюсселе, то в Страсбурге, нынешние выборы имеют больший вес, чем обычно. Поэтому голос каждого из нас имеет значение.

Потому что выборы в Европарламент проходят не только в Эстонии, но и в 26 других странах-членах ЕС. Согласно прогнозам, силы, желающие расколоть ЕС и являющиеся пророссийскими, могут получить больше мест в Европарламенте. Отсюда и явная угроза интересам безопасности Эстонии - пророссийские и антиевропейские силы могут не столько подсластить жизнь Москве, сколько просто вывести Европарламент из строя.

Например, действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была избрана в 2019 году всего девятью большинством голосов. Если застопорится вступление в должность в Европейской комиссии или не состоится какое-либо другое важное голосование, Европейский союз будет дисфункциональным. А это вода для кремлевской мельницы. Кремль ведет постоянную информационную войну против Евросоюза и его институтов.