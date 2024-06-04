Каждый голос важен - этот лозунг, который уже стал клише, все же приобретает важное значение в свете выборов в Европейский парламент и войны в Украине.
Перевод: Ольга Лебедева
В воскресенье, 9 июня, граждане Эстонии и Европейского союза изберут Европейский парламент. Этому предшествуют предварительное голосование и электронные выборы. И хотя Европейский парламент может показаться нам далеким, попеременно находящимся то в Брюсселе, то в Страсбурге, нынешние выборы имеют больший вес, чем обычно. Поэтому голос каждого из нас имеет значение.
Потому что выборы в Европарламент проходят не только в Эстонии, но и в 26 других странах-членах ЕС. Согласно прогнозам, силы, желающие расколоть ЕС и являющиеся пророссийскими, могут получить больше мест в Европарламенте. Отсюда и явная угроза интересам безопасности Эстонии - пророссийские и антиевропейские силы могут не столько подсластить жизнь Москве, сколько просто вывести Европарламент из строя.
Например, действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была избрана в 2019 году всего девятью большинством голосов. Если застопорится вступление в должность в Европейской комиссии или не состоится какое-либо другое важное голосование, Европейский союз будет дисфункциональным. А это вода для кремлевской мельницы. Кремль ведет постоянную информационную войну против Евросоюза и его институтов.
К сожалению, участие Эстонии в выборах в Европарламент за последние 20 лет колебалось от 27 до 43,6 процента, а это означает, что европейское представительское собрание в Эстонии ни разу не избирали более половины избирателей. Это снижает легитимность Европейского парламента. Теперь явка на выборах по всей Европе прогнозируется на уровне 60 процентов, что даст Европарламенту явно более сильный мандат. Давайте также помнить, что Европарламент является единственным институтом Европейского союза, который избирается прямым голосованием.
Postimees не может и не хочет говорить людям, за кого им голосовать. Но каждый избиратель мог подумать, кто из наших кандидатов в депутаты Европейского парламента лучше всего будет представлять безопасность и экономические интересы Эстонии. Легко бросаться крылатыми фразами, совсем другое дело работать, в том числе и искать союзников, во имя интересов безопасности Эстонии. За 20 лет у нас уже появился опыт, как находить депутатов, придерживающихся с нами одинаковых взглядов, и таким образом защищать свои интересы. Потому что Эстонию представляют всего семь депутатов.
Нынешние выборы в Европейский парламент являются исключительными в том смысле, что они проходят на фоне бушующей в Европе войны. Следовательно, вопросы безопасности становятся первостепенными, хотим мы этого или нет. Все остальное вторично - легко было бы снова заняться какими-то псевдопроблемами и сделать себе имя в этом плане. То, что казалось важным в пузыре Брюсселя и Страсбурга несколько лет назад, сейчас таковым не является. Украинский вопрос - это то, что имеет для Эстонии экзистенциальное значение. Поэтому стоит пойти на выборы.