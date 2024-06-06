Осторожно! Флирт на работе – прогулка по минному полю

Со временем значение слова fleurette эволюционировало, и теперь включает в себя более широкий спектр кокетливого поведения.

Интересно, что к XVII веку слово flirt употреблялось в аналогичном значении и в английском языке.

Английская теория приписывает происхождение слова «флирт» леди Френсис Ширли, известной своей красотой и кокетством.

В 1716 году лорд Честерфилд описал случай, когда леди Ширли вела себя с кавалером игриво, игриво поддразнивая его веером.

Для описания кокетливого поведения знатной дамы Честерфилд употребил слово flirt. Считается, что именно с этого момента оно стало широко использоваться в английском языке.

Так флирт или харассмент?

Важный вопрос. И его нужно поднимать немедленно, если вы, став объектом внимания со стороны коллеги или начальника, чувствуете при этом явный дискомфорт.

Разумеется, у нас у всех свои тараканы в голове, и порой отличить невинный, хоть и неуместный комплимент от харассмента может быть достаточно сложно.

Однако есть несколько ключевых факторов, на которые стоит обратить внимание.

Во-первых, контекст. Оцените ситуацию и обстановку, в которой был сделан комплимент. Если он был сделан в профессиональной и дружественной обстановке, вероятно, никакого злого умысла не предполагалось.

Но коль скоро комплимент был сделан в неуместной ситуации или с негативным подтекстом, это уже может быть признаком харассмента.