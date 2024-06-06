Осторожно! Флирт на работе – прогулка по минному полю

Коллега делает комплименты, бухгалтерша строит глазки, начальник намекает на достоинства фигуры, а завотделом настойчиво уговаривает отужинать вместе «в уютном ресторанчике при свечах». Всяк на работе флиртует на свой лад, порой даже не задумываясь о последствиях – а они могут оказаться довольно болезненными как для объекта внимания, так и для самого «флиртуна».
Для начала определимся, что же такое флирт на работе. Речь идет о взаимодействии между коллегами, которое включает в себя некие субтильные намеки на возможные романтические или сексуальные отношения. И тут, как вы понимаете, главное не переборщить.
Само понятие «флирт» предполагает ненавязчивые и непринужденные знаки внимания, направленные на то, чтобы вызвать интерес или ответную симпатию со стороны коллеги.
Важное замечание: идеальный флирт всегда спонтанен и носит оттенок неопределенности – никто никому ничего не обещает и, разумеется, не требует ничего взамен.
Прямо в лоб переть не стоит – это может быть воспринято как харассмент. Флиртуя на производстве, предпочтительней оперировать тонко завуалированными намеками да дружескими улыбками, максимум допустимы легкие кокетливые прикосновения, да и то не с каждым.
Мастера и подмастерья флирта
Мастерами флирта исторически считаются французы, которые в контексте русской литературы часто ассоциируются с изысканным и галантным ухаживанием.
Однако справедливости ради стоит заметить, что те же пылкие итальянцы, экспрессивные испанцы или чувственные бразильцы флиртуют ничуть не хуже, а порой даже более смело и открыто – в тамошних традициях это воспринимается совершенно нормально.
Зато в Северных странах с сильными феминистическими традициями к флирту на работе относятся с большим подозрением, а потому любая попытка пококетничать с коллегой в той же Швеции или Дании может закончиться скандалом и служебным расследованием со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями.
На постсоветском пространстве, включая Эстонию, ситуация с флиртом не то, чтобы лучше – она сложней. Прошло уже больше тридцати лет, но унылое советское наследие по-прежнему прет изо всех щелей.
Красивые офисы на скандинавский манер мы, слава богу, строить научились, однако в плане рабочих отношений гордиться-то особо нечем: во многих эстонских компаниях до сих пор сильны гендерные стереотипы, в служебных отношениях присутствует жесткая иерархия, я уж не говорю о необоснованно трепетном и некритичном отношении к начальству.
В результате то, что по-английски называется элегантным словом flirting, в постсоветском варианте часто выходит в духе шуточек поручика Ржевского: грубоватым, пошловатым, хамоватым и может очень напоминать харассмент, особенно если - не дай бог! - исходит от руководящих работников.
Примеры флирта на работе
Коллега делает вежливый комплимент о вашем новом наряде или прическе.
Сотрудник необидно и ненавязчиво подшучивает над вами в игривом тоне.
Коллега деликатно задает вопросы, как вы проводите свободное время или интересуется вашим личным статусом.
Сотрудник регулярно предлагает помощь или поддержку в задачах, которые вы выполняете.
Коллеги проводят все больше времени вместе вне рабочего контекста, например, обедают вместе или участвуют в общественных мероприятиях после работы.
Существует две основные теории о происхождении слова «флирт»: французская и английская.
Кавалер дарил цветок
Согласно французской теории, слово «флирт» произошло от старофранцузского слова fleurette, которое первоначально означало «цветок» (мужчина дарил женщине цветы в знак внимания) и издавна использовалось в контексте ухаживаний.
Со временем значение слова fleurette эволюционировало, и теперь включает в себя более широкий спектр кокетливого поведения.
Интересно, что к XVII веку слово flirt употреблялось в аналогичном значении и в английском языке.
Английская теория приписывает происхождение слова «флирт» леди Френсис Ширли, известной своей красотой и кокетством.
В 1716 году лорд Честерфилд описал случай, когда леди Ширли вела себя с кавалером игриво, игриво поддразнивая его веером.
Для описания кокетливого поведения знатной дамы Честерфилд употребил слово flirt. Считается, что именно с этого момента оно стало широко использоваться в английском языке.
Так флирт или харассмент?
Важный вопрос. И его нужно поднимать немедленно, если вы, став объектом внимания со стороны коллеги или начальника, чувствуете при этом явный дискомфорт.
Разумеется, у нас у всех свои тараканы в голове, и порой отличить невинный, хоть и неуместный комплимент от харассмента может быть достаточно сложно.
Однако есть несколько ключевых факторов, на которые стоит обратить внимание.
Во-первых, контекст. Оцените ситуацию и обстановку, в которой был сделан комплимент. Если он был сделан в профессиональной и дружественной обстановке, вероятно, никакого злого умысла не предполагалось.
Но коль скоро комплимент был сделан в неуместной ситуации или с негативным подтекстом, это уже может быть признаком харассмента.
Во-вторых, тон и манера. Если комплимент был высказан в уважительной и вежливой форме, без навязчивости или сексуального подтекста, скорей всего, все в порядке.
Опять же, если комплимент сопровождался назойливым пристальным взглядом или неуместными жестами, это уже повод для беспокойства.
Далее, обратите внимание на собственную реакцию. Не копите в себе обиду и негатив, действуйте сразу, выражайте эмоции открыто – важно пресечь любые попытки харассмента сразу и на корню.
Не молчите. Дайте прямо (!) понять собеседнику, что вам его слова или действия неприятны. Если попытки повторяются, не стесняйтесь пригрозить, что обратитесь с жалобой к руководству и в отдел кадров.
И еще один весьма существенный момент. Нужно немедленно бить тревогу, если «комплименты» или другие формы внимания затрагивают гендерную принадлежность коллеги, его сексуальную ориентацию, расу, возраст и т. д.
Как флиртуют в разных странах
Типично французский стиль
- Деловое общение с легкими намеками на личную жизнь, например: «Как прошли ваши выходные? Были какие-нибудь интересные встречи?»
- Умелое использование комплиментов, чтобы подчеркнуть элегантность и утонченность объекта внимания: «Вы всегда такая стильная и очаровательная».
- Предложения провести время вместе в приятной атмосфере: «А почему бы нам не поужинать вместе в ближайшем уютном ресторане?»
Итальянский стиль
- Эмоциональное и экспрессивное общение с использованием жестов и интонаций, выражающих крайнюю заинтересованность.
- Демонстрация заботы о коллеге, в том числе мелкими подарками и проявлением внимания.
- Имейте в виду: если вы не выражаете активный протест, за этим довольно скоро может последовать приглашение на трапезу в романтическом духе. Например, ужин при свечах с вином.
Испанский стиль
- Использование легких и игривых намеков для привлечения внимания: «Ты всегда выглядишь потрясающе!»
- Внимание к мелочам и жестам заботы: «Позволь мне пригласить тебя на кофе после работы, чтобы продолжить наше общение».
- Выражение активной заинтересованности, чувственности и даже страсти через жесты и на словах.
Бразильский стиль
- Общение с улыбкой и дружелюбным настроем, что создает легкую и непринужденную атмосферу.
- Приглашение на активные и веселые мероприятия, например, на танцы или вечеринку.
- Проявление эмоций и чувств в отношениях. Только не падайте сразу в обморок: о своей любви или привязанности бразильцы вполне могут заявить вам прямым текстом. У них так принято.
Ваш воздыхатель или ухажер, в курсе он или нет, в рабочих отношениях обязан придерживаться профессиональных границ. Что это означает на практике?
Как защититься от назойливого ухажера
Под соблюдением профессиональных границ в первую очередь подразумевается сохранение уважительных отношений между коллегами.
То есть, даже если в коллективе и есть какие-то намеки на флирт или сближение между коллегами, это не должно противоречить рабочей этике или создавать дискомфорт для других сотрудников.
Крупные западные компании обычно устанавливают четкие правила, касающиеся флирта и личных отношений на рабочем месте.
Как правило, подобная политика расписана в корпоративном кодексе поведения или этических стандартах компании.
О чем речь? Например, на предприятии может быть введен прямой запрет на флирт и романтические отношения между руководством и подчиненными.
Или же прописан однозначный запрет на флирт, который может быть воспринят как домогательство или попытка создания враждебной рабочей среды. Чаще всего для этого используются такие термины, как inappropriate behavior (неприемлемое поведение), harassment (домогательство) и unprofessional conduct (непрофессиональное поведение).
Кроме того, в этических стандартах компании могут оговариваться четкие границы между личным и профессиональным общением, а также условия, в которых попытки личного сближения между коллегами будут рассматриваться как неуместные.
В любом случае, если вы сталкиваетесь с ситуацией, которая, по вашему мнению, уже давно вышла за пределы невинного флирта, важно немедленно обратиться за помощью к HR-специалистам или руководству.
В кризисной ситуации именно они подскажут вам, как и куда подать жалобу на назойливого ухажера.
Заодно специалисты по персоналу инициируют расследование инцидента, которое может закончиться для незадачливого «флиртуна» весьма печально – увольнением и даже судебным разбирательством, не говоря уже о подмоченной деловой репутации.