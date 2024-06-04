До и после В Таллиннском центре поддержки женщин, пострадавших от насилия, произошли изменения

«В последние годы число людей, обращающихся в центры поддержки, остается стабильным. В центрах поддержки мы предлагаем широкий спектр бесплатных услуг, начиная с первичного кризисного консультирования, психосоциальной поддержки, помощи психолога и юридической помощи, а также предоставления временного безопасного жилья, – сказала руководитель Таллиннского центра поддержки женщин Вайке Пяхн. - В прошлом году наш центр поддержки в Харьюмаа рассмотрел около 500 дел, касающихся различных женщин. Из них 36 женщин с 29 детьми воспользовались услугой проживания в центре поддержки. Мы испытываем огромную благодарность и очень рады тому, что после обновления наши условия проживания значительно улучшаются».

Если раньше Таллиннский центр поддержки женщин мог разместить на этой площади до девяти человек, то теперь, после обновления, здесь смогут разместиться уже 12. Центр поддержки предлагает круглосуточную помощь женщинам, пережившим насилие в близких отношениях.