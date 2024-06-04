Дом должен быть местом, где можно себя чувствовать спокойно и беззаботно. Однако для тех, кто страдает от насилия в близких отношениях, это не так. Помощь можно найти в центрах поддержки женщин, которые предоставляют безопасное убежище. В рамках инициативы «Заметь насилие» IKEA инвестировала более 20 000 евро и недавно завершила обновление уже второго центра поддержки в Эстонии.
До и после ⟩ В Таллиннском центре поддержки женщин, пострадавших от насилия, произошли изменения
«В последние годы число людей, обращающихся в центры поддержки, остается стабильным. В центрах поддержки мы предлагаем широкий спектр бесплатных услуг, начиная с первичного кризисного консультирования, психосоциальной поддержки, помощи психолога и юридической помощи, а также предоставления временного безопасного жилья, – сказала руководитель Таллиннского центра поддержки женщин Вайке Пяхн. - В прошлом году наш центр поддержки в Харьюмаа рассмотрел около 500 дел, касающихся различных женщин. Из них 36 женщин с 29 детьми воспользовались услугой проживания в центре поддержки. Мы испытываем огромную благодарность и очень рады тому, что после обновления наши условия проживания значительно улучшаются».
Если раньше Таллиннский центр поддержки женщин мог разместить на этой площади до девяти человек, то теперь, после обновления, здесь смогут разместиться уже 12. Центр поддержки предлагает круглосуточную помощь женщинам, пережившим насилие в близких отношениях.
«Это наш второй проект обновления центра поддержки в Эстонии. За два года мы создали более 200 м² дополнительного пространства для временного проживания. В ближайшие годы мы продолжим обновления и в других центрах поддержки, поскольку наше стремление – создавать лучшую повседневную среду в домах, а временное жилье ничуть не менее важно. Обновляя центры поддержки, мы хотели привнести в них ощущение покоя и создать дополнительный комфорт. Мы верим, что благоприятная обстановка поможет семьям восстановиться и сделает их дни светлее», - поделился руководитель по рынку IKEA Эстония Марко Пыдер.
Ценить возможности пространства
Ключевыми факторами при планировании обновления были функциональность, эргономичность и комфорт. Дизайнер интерьера IKEA Эстония Шарлотта-Миральда Фершель отметила, что для создания успокаивающей атмосферы были выбраны спокойные цвета, произведения искусства с природными мотивами и веселые детали для детей – от игрушек до постельного белья с узорами в виде животных. «Поскольку в каждой семейной комнате могут одновременно проживать до четырех человек, а семьи бывают разными, решения должны быть адаптируемыми к постоянно меняющимся потребностям женщин и детей, проживающих в центре поддержки», – добавила дизайнер интерьера.
«Чтобы обеспечить многофункциональность и полностью использовать потенциал пространства, мы выбрали высокие платяные шкафы, раздвижные кровати и решения для хранения, которые можно использовать и как журнальный столик, и как дополнительное место для сидения. Такие решения позволяют визуально увеличить пространство и сохранить его организованность», – сказала дизайнер интерьера IKEA Эстония Анастасия Карамнова.
Если вам нужна поддержка, свяжитесь с нами
Таллиннский центр поддержки женщин: 57570911 (24/7) или tallinnanaistetugi@gmail.com;
телефон кризисной линии помощи жертвам: 116 006 (24/7) или palunabi.ee;
телефон линии помощи детям: 116 111 (24/7) или lasteabi.ee;
линия поддержки отказа от насилия: 660 6077 (по будням с 10:00 до 16:00).
В экстренных случаях звоните по номеру службы спасения 112.
Дополнительная информация о насилии в близких отношениях: sotsiaalkindlustusamet.ee