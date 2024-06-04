Чудское озеро снова очистят от старых рыболовных сетей.

Главный инспектор бюро развития экологического надзора Департамента окружающей среды Иво Каск сообщил, что, исходя из данных, собранных в предыдущие годы, вполне вероятно, что и в этом году рыбаки потеряли сотни рыболовных снастей в Чудском озере.

«Старые сети засоряют водоем и это наносит ущерб рыбным запасам. Еще до начала работ по извлечению старых рыболовных сетей надзор Департамента окружающей среды каждую неделю получал информацию о старых сетях на поверхности Чудского озера», - сказал Каск.

Брошенные дрейфующие сети представляют угрозу для рыб, водных животных и водоплавающих птиц. Кроме того, такие дрейфующие сети представляют опасность для водного транспорта и рыболовных снастей.

Иво Каск пояснил, что в конце этой зимы лед переместился на западный берег Чудского озера и большая часть льда растаяла в водах Эстонии. «Этой весной после таяния льда инспекторы Департамента окружающей среды уже выносили на берег потерянные сети, которые лед принес к нашим берегам. Извлекать старые сети помогают рыбаки-любители профессиональные рыбаки, и партнеры из других государственных учреждений», - добавил Каск.

Департамент окружающей среды занимается организацией работ по очистке Чудского озера от сетей с 2006 года. За это время было обнаружено и извлечено 11 554 жаберных сети и 14 ловушек. Общая длина извлечённых сетей составляет 808,78 км.

Уважаемые журналисты, приглашаем вас в порт Муствеэ 12 июня в 8:30 для освещения мероприятий по очистке озера от сетей. Просим сообщить нам о своем участии не позднее 11 июня по электронной почте olga.eskor@keskkonnaamet.ee.