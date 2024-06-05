В связи с началом полномасштабной войны крупнейший в Украине фестиваль классической музыки Odessa Classics третий год подряд проходит в эмиграции. Концерты фестиваля этого года распределены как минимум по пяти различным европейским городам, одним из которых снова будет Таллинн. О том, почему важно помогать не только армии ведущей освободительную войну страны, но и ее культурным институциям, в передаче Rus.Postimees «На кухне» порассуждал руководитель фонда Kultuuripartnerlus Меэлис Кубитс.
Меэлис Кубитс: если Энтони Блинкен поиграл на гитаре в баре в Киеве, это могли бы сделать и эстонские рок-группы
Выдержки из беседы:
- Уинстону Черчиллю приписывают высказывание о том, что даже в военное время государство должно вкладывать деньги в поддержку культуры, потому что культура - это как раз то, что отстаивается в войне. Можно ли сказать, что сейчас ситуация ровно такая же, и что Украине и ее союзникам-донорам нужно в военное время думать не только о снарядах, но и о том, что культурная жизнь не должна вставать на паузу?
- Что касается Черчилля и этой цитаты, которая прекрасна, я думаю, что у такого большого лидера были отличные советники, так что не факт, что эти слова были именно в такой форме сказаны. Но то обстоятельство, что эта цитата была специально доведена до общества, до широкого обсуждения, это показывает, что продвигавшие эту цитату люди знали, чем они занимались.
Так что это важно, и особенно важно сегодня, в этой конкретной войне. Потому что именно во время этой войны сейчас во многом возрождается украинская культура. Украинское общество сейчас снова ищет и находит свои корни. Осмысливает свой язык, свою историю. Это очень важно. И сейчас это выглядит так, словно Черчилль говорил про Вторую мировую войну, а думал про Украину.
- Единственный концерт в Эстонии нынешнего фестиваля Odessa Classics будет посвящен самому известному современному композитору Украины Валентину Сильвестрову. Год назад почти вся программа фестиваля была сконцентрирована в Эстонии, было очень много концертов; то обстоятельство, что нынче в Эстонии будет только один концерт, оно, скорее, грустное? Или, напротив, распределение фестиваля по нескольким странам говорит о том, что культурное партнерство с Украиной и ее поддержка в сфере культуры стали шире?
- Да, вы очень правильно заметили, что в прошлом году было восемь концертов, а теперь только один. На одной стороне медали это кажется скандальным, на другой - это как раз показывает, что ситуация стабилизируется.
Мы начинали делать этот фестиваль очень быстро в 2022 году, большую работу надо было сделать в течение 2-3 недель. Мы очень быстро решили делать этот фестиваль в Таллинне, и это в каком-то смысле был такой поступок, который общество очень поддерживало, и мы даже не чувствовали, что мы делаем что-то такое уж героическое.
В общем, в 2023 году мы оказались в каком-то смысле заложниками успеха нашего первого фестиваля. В классической музыке на мировом уровне это происходит так же, как и в других жанрах искусства. Если у тебя есть большие звезды и у тебя есть доступ к большим звездам, а у нас тут был, например, сам Дэниэл Хоуп, один из самых выдающихся скрипачей мира…
Он был резидентом фестиваля Odessa Classics, но чтобы бронировать время его выступлений в 2023 году, это нужно было делать уже в июне 2022 года. В общем, мы видели его успех тут, желание народа тут его встречать… И, в общем, в один момент ты начинаешь строить программу фестиваля.
Мы знали в прошлом году, что параллельно будет идти литературный фестиваль Head Read. Мы знали, что на него приедет и Михаил Шишкин. Взять ли его к нам? Конечно, взять, потому что Алексей Ботвинов, художественный руководитель Odessa Classics, давно дружит с Шишкиным, они единомышленники.
И вот так растет программа. Растет-растет, и вырастает до восьми концертов и до бюджета в 150 000 евро.
- Итак, Валентин Сильвестров 10 июня будет почетным гостем таллиннского концерта фестиваля. Арво Пярт не раз называл Сильвестрова одним из самых важных композиторов современности, если не ошибаюсь, неоднократно с Сильвестровым сотрудничал Андрес Мустонен, были и другие эстонские музыканты, которые исполняли его творчество. Например, Vox Clamantis. Можно ли сказать, что Сильвестров был одной из сторон в украинско-эстонском культурном партнерстве уже довольно долгое время?
- Да, это все правда, и это, конечно, очень радует. Потому что эта дружба Арво Пярта и Константина Сильвестрова... Она ставит как бы знак качества на этот наш мини-фестиваль в Таллинне. И я очень надеюсь, что эти два человека, которые очень долгое время присутствуют в мировой элите классической музыки, смогут встретиться сейчас в Таллинне.
Что касается Андреса Мустонена, то ему Сильвестров даже посвятил несколько своих произведений. А также памяти его первой жены. И с Vox Clamantis все правильно, как раз вместе с Яаном-Эйком Тульве мы будем встречать Валентина Сильвестрова в Таллиннском аэропорту 7 июня.
- Среди солистов, которые будут выступать на таллиннском концерте, половина будет представлять Эстонию и половина - Украину. Валентин Сильвестров сейчас живет в Берлине, а вот среди украинских музыкантов, которые будут выступать на этом концерте в Таллинне, есть ли те, кто сейчас работает в Украине?
- Они все живут в Европе, и это, конечно, немного такой раскол и беда украинской культуры. Война многих людей вынудила уехать, и они продолжают работать и популяризировать украинскую культуру за пределами страны.
Они делают очень-очень важную работу, потому что ну через что можно лучше узнавать про Украину, чем не через украинскую культуру. Люди устали читать про погибших, про то, что оружия дают меньше, чем нужно. Это тоже очень важно, но мы сейчас снова возвращаемся к цитате Черчилля из начала нашей беседы, к тому, ради чего все это делается.
Все же это делается не только ради вступления в НАТО. Это делается и ради независимости, а независимость - это также и история, язык, культура.
- Насколько активна сейчас культурная жизнь в Украине, если мы будем говорить об академических видах искусства, классической музыке, опере, балете? Есть ли сейчас такие города в Украине, где академические концерты, оперные, балетные, драматические представления даются в количествах, практически обычных для мирного времени?
- С одной стороны, люди привыкают жить с сиренами, которые мешают этим спектаклям, когда после них в спектаклях нужно делать паузу. Это стало уже рутиной.
Но культурная жизнь бурлит в Киеве, кипит во Львове. В других городах. Да и в Одессе, Одесса тоже живет. Например, полтора месяца назад была премьера нового представления в Одесской опере. Был большой успех, народ снова ходит в оперу.
И совсем недавно в горсобрании Одессы представили новую туристическую стратегию города. И это очень важно. Это означает, что присутствует такой реалистический оптимизм, что город работает над тем, чтобы привлечь и культурных туристов тоже.
Я думаю, надо бороться за людей. И я думаю, что чем больше иностранцев в городе, тем больше и гарантий безопасности для этого города.
- В каких еще видах и формах искусства возможно сейчас украинско-эстонское культурное партнерство? Знаю, например, что в издательстве Looming только что вышла в эстонском переводе новая книга харьковского писателя Андрея Краснящих, написанная буквально на телефоне, и буквально под бомбежками…
- Например, недавний прекрасный пример партнерства - совместная постановка эстонского театра Vaba Lava с киевским Театром Драматургов. Я видел этот спектакль, и он мне очень-очень понравился.
Объясню, почему. Мы в ходе войны видим очень много пропаганды, причем, конечно, с обеих сторон, но не все люди же до такой степени бараны, что до них с утра до вечера нужно доносить какую-то свою агенду. Агенда очень важна во время войны, для дисциплины, для того, чтобы люди не забывали цели войны, но нужно оставлять возможность людям и для свободного мышления. Как бы внутри этой общей агенды.
И вот в этом спектакле, длящемся полтора часа, есть 5-6 образов украинцев, на примере которых видно, что война сделала с людьми. И там есть такие вещи, как самокритика и самоирония. И я думаю, что этот самокритичный посыл вызывает больше желания помочь. Не могу сказать, чтобы кто-то там уж прямо смеялся на этом спектакле, но этот момент самокритики там был, и официальная пропаганда этого не покажет.
Так что могу сказать, что театр очень хорошо подходит для такого культурного партнерства. Особенно если это не консервативный, а инновативный театр, как Vaba Lava.
С литературой еще проще, это вообще ничего не стоит, увидел новое классное стихотворение, произведение, бери и переводи.
Меня даже немного удивляет, что таких проектов возникает относительно мало. Например, грустно, что пока не было еще ни одного эстонского рок-концерта в Киеве. Например, в каких-то клубах, ведь жизнь же там кипит. Если Энтони Блинкен сыграл на сцене бара в Киеве, то это могли бы сделать и эстонские рок-музыканты. Это очень приветствовалось бы.
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