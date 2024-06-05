Меэлис Кубитс: если Энтони Блинкен поиграл на гитаре в баре в Киеве, это могли бы сделать и эстонские рок-группы

Выдержки из беседы:

- Уинстону Черчиллю приписывают высказывание о том, что даже в военное время государство должно вкладывать деньги в поддержку культуры, потому что культура - это как раз то, что отстаивается в войне. Можно ли сказать, что сейчас ситуация ровно такая же, и что Украине и ее союзникам-донорам нужно в военное время думать не только о снарядах, но и о том, что культурная жизнь не должна вставать на паузу?

- Что касается Черчилля и этой цитаты, которая прекрасна, я думаю, что у такого большого лидера были отличные советники, так что не факт, что эти слова были именно в такой форме сказаны. Но то обстоятельство, что эта цитата была специально доведена до общества, до широкого обсуждения, это показывает, что продвигавшие эту цитату люди знали, чем они занимались.

Так что это важно, и особенно важно сегодня, в этой конкретной войне. Потому что именно во время этой войны сейчас во многом возрождается украинская культура. Украинское общество сейчас снова ищет и находит свои корни. Осмысливает свой язык, свою историю. Это очень важно. И сейчас это выглядит так, словно Черчилль говорил про Вторую мировую войну, а думал про Украину.