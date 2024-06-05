В связи с началом полномасштабной войны крупнейший в Украине фестиваль классической музыки Odessa Classics третий год подряд проходит в эмиграции. Концерты фестиваля этого года распределены как минимум по пяти различным европейским городам, одним из которых снова будет Таллинн. О том, почему важно помогать не только армии ведущей освободительную войну страны, но и ее культурным институциям, ведущий передачи «На кухне» в 14.00 поговорит с руководителем целевого учреждения Kultuuripartnerlus Меэлисом Кубитсем.
Объясняет Меэлис Кубитс: могут ли союзники помочь Украине не только оружейным, но и культурным донорством?
- Уинстону Черчиллю приписывают высказывание о том, что даже в военное время государство должно вкладывать деньги в поддержку культуры, потому что культура - это как раз то, что отстаивается в войне. Точно неизвестно, говорил ли это Черчилль, но эта быль или этот миф стали символическим подтверждением того, что культура - это одна из высших ценностей свободного мира. Можно ли сказать, что сейчас ситуация ровно такая же, и что Украине и ее союзникам-донорам нужно в военное время думать не только о снарядях, но и о том, что культурная жизнь не должна вставать на паузу?
- Единственный концерт в Эстонии нынешнего фестиваля Odessa Classics будет посвящен самому известному современному композитору Украины Валентину Сильвестрову. Год назад почти вся программа фестиваля была сконцентрирована в Эстонии, было очень много концертов, то обстоятельство, что нынче в Эстонии будет только один концерт, оно, скорее, грустное? Это значит, что в Эстонии стало труднее поддерживать эту традицию? Или, напротив, скорее позитивное, и распределение фестиваля по нескольким странам говорит о том, что культурное партнерство с Украиной и ее поддержка в сфере культуры стали шире?
- Несколько недель назад стало известно, что эстонская оборонно-промышленная компания DefSecIntel Solutions OÜ сделала пожертвование целевому учреждению Kultuuripartnerlus для поддержки проектов, связанных с культурными связями между Эстонией и Украиной. Такие шаги - это приятная неожиданность? Или, напротив, скорее, закономерность, и важность культурного партнерства сейчас все лучше понимается и представителями бизнеса, и политиками?
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