Объясняет Меэлис Кубитс: могут ли союзники помочь Украине не только оружейным, но и культурным донорством?

- Уинстону Черчиллю приписывают высказывание о том, что даже в военное время государство должно вкладывать деньги в поддержку культуры, потому что культура - это как раз то, что отстаивается в войне. Точно неизвестно, говорил ли это Черчилль, но эта быль или этот миф стали символическим подтверждением того, что культура - это одна из высших ценностей свободного мира. Можно ли сказать, что сейчас ситуация ровно такая же, и что Украине и ее союзникам-донорам нужно в военное время думать не только о снарядях, но и о том, что культурная жизнь не должна вставать на паузу?