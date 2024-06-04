Полиция просит помощи в поиске ушедшего из дома в Нарве и пропавшего человека.
Видели его? В Нарве ищут 41-летнего Константина
Сегодня утром близкие сообщили, что еще 31 мая домой на проспект Выйду в Нарве не вернулся 41-летний Константин. В тот вечер он покинул свое место жительства около 22:00. Документов и телефона у него с собой не было.
Рост Константина - 180 см. У него короткие волосы и спортивное телосложение. Уходя из дома, на нем была серая футболка, серые брюки и спортивные сандалии.
Полиция просит всех, кто видел изображенного на фотографии мужчину, звонить в центр тревоги по телефону 112.