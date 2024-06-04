Обезглавленный Ласнамяэ: затянувшиеся поиски старейшины не сулят жителям района ничего хорошего

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус (СДПЭ), подходящего кандидата на пост старйшины Ласнамяэ пока не нашлось, потому что внимание социал-демократов сосредоточено на выборах в Европарламент.
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Липпус сообщила Postimees, что она пока не может назвать имя возможного претендента на пост старйшины Ласнамяэ. «Мы сосредоточились на выборах в Европарламент, - сказала она. - На данный момент основное внимание уделяется достижению наилучшего результата, но в то же время мы обсуждаем и тему старейшины Ласнамяэ».